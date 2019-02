Top 14 : les compos avant Pau-Castres

Castres retrouve les terrains de Top 14 ce samedi avec un déplacement à Pau (18 heures sur France Bleu Occitanie). Les Tarnais ont enchaîné deux victoires (à Grenoble et contre Clermont) avant les vacances et veulent poursuivre la série pour recoller au classement.

Castres, France

Le Castres Olympique se déplace sur la pelouse de la Section Paloise ce samedi pour la 16e journée de Top 14. Rendez-vous important pour ne pas être décroché dans la course au Top 6. Le CO, 37 points au compteur, a cinq points de retard sur le Stade Français, sixième.

Christophe Urios : "Un moment clé"

Christophe Urios sait que la saison avance vite et qu'il va falloir recoller : "On a une victoire de retard sur tout le monde. Il faudra être capable de gagner à l'extérieur et faire un sans-faute à la maison. Dans une saison, il y a des moments clé. Là, c'est un moment clé, après les vacances. On est prêt, on se prépare bien, je sens bien les mecs. Après, il faudra faire preuve de tempérament parce que Pau est une équipe difficile à manœuvrer chez elle."

Côté joueurs, on a hâte de rattaquer : "C'est le retour des vacances. Il faut le dire, il faut gagner là-bas. Sur les derniers matches, on arrivait à bien se trouver et à marquer des essais. Derrière, on est plus en confiance", insiste l'ailier Martin Laveau.

Les compos

Pour ce déplacement en terre béarnaise, le CO sera toujours privé de Rodrigo Capo Ortega, qui soigne une hernie discale. Mathieu Babillot fait son grand retour. Le troisième ligne international a été embêté par une épaule douloureuse en fin d'année 2018. Yann David, l'ancien Toulousain, fait lui aussi son retour. Il n'a disputé que deux bouts de matches depuis le début de la saison.

📋 COMPO



Découvrez les 23 Olympiens qui affronteront la @SectionPaloise demain à 18h00 !



A noter, les retours du capitaine @babmathieu et de @yanndavid13 ! 💪🔵⚪#SPCO 🏉 pic.twitter.com/SOMHFS0slE — Castres Olympique (@CastresRugby) February 15, 2019