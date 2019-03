Top 14 : Castres impressionne à Lyon (15-23)

Les Castrais ont dominé de la tête et des épaules les Lyonnais lors de la 18e journée de Top 14 (15-23). Le CO fait une très belle opération en battant un LOU auparavant imbattable à domicile. Castres est 5e au classement.

Rory Kockott et les Castrais se déplaçaient à Lyon pour la 18e journée de Top 14

Castres, France

Castres n'a toujours pas perdu en 2019 et enchaine les grosses performances. Lors de la 18e journée de Top 14, ce sont les Lyonnais qui en ont fait les frais (15-23). Le CO est 5e de Top 14.

Castres solide même à 13 contre 15

Castres, pragmatique, efficace, a mené pendant 80 minutes, après une entame de jeu parfaite et grâce à des joueurs en manque de temps de jeu soucieux de marquer les esprits. Deux essais en 20 minutes et puis c'est tout (Taylor Paris, 2' et Kevin Firmin, 21'). Très solides défensivement les Tarnais ont bloqué toutes les tentatives du LOU.

Julien Dumora : « On avait à cœur de montrer au coach qu’on a tous notre place » 😊 #FBSport#LOUCOpic.twitter.com/dIJvK0bgu2 — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) March 2, 2019

Sauf que les hommes de Christophe Urios ont fait bien trop de fautes pour réussir à se mettre à l'abri. Mathieu Babillot (39') et Yann David (44') payent les pots cassés et laissent leurs coéquipiers en infériorité numérique. Mais même à 13 contre 15, le CO résiste, domine même à Gerland.

Christophe Urios : « On a fait le match qu’on avait prévu. C’est délicieux comme ressenti ☺️ » #FBSport#LOUCOpic.twitter.com/OXehFllYxD — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) March 2, 2019

Jusqu'à la fin du match, les Lyonnais ont été impuissants. Avec cette victoire, Castres remonte à la 5e place du Top 14. C'est la seule équipe avec le Stade Toulousain à avoir gagné ses cinq derniers matchs.

Lyon perd pour la première fois de la saison à Gerland. Le LOU reste à la troisième place. Samedi 16 mars, Castres recevra Perpignan à Pierre-Fabre lors de la 19e journée de Top 14.