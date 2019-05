Top 14 : Castres a une revanche à prendre et un Top 6 à aller chercher à Agen

Castres, France

Il ne reste plus que deux matches et le Castres Olympique n'a toujours pas assuré sa place dans le Top 6. Face à Agen ce samedi, les Tarnais vont devoir faire ce qu'ils savent faire : aller chercher des points à l'extérieur, après avoir perdu trop de points à domicile.

Les deux dernières défaites à la maison sont encore dans les esprits, malgré le stage à Saint-Lary. Mais c'est peut-être quand ils sont dos au mur que les hommes de Christophe Urios et de Frédéric Charrier sont les plus dangereux. À chaque fois, on a l'impression d'être bien lancé vers notre objectif et on se prend les pieds dans le tapis, avoue avec un rictus au coin des lèvres l'entraineur des arrières du CO. Après quand tu reçois Toulouse, Montpellier, est-ce que c'est un calendrier favorable ? Là au moins on n'a pas à calculer."

Si le champion de France ne gagne pas à Agen, il pourrait sortir du Top 6 et ne plus maitriser son destin. Avant un dernier match à Pierre-Fabre face à Toulon.

"Pas facile de gagner à Agen, poursuit Frédéric Charrier. Beaucoup d'équipes du Top 6 se sont cassées les dents là-bas, nous aussi l'année dernière on avait pris une belle volée. On est prévenu, une belle équipe difficile à manœuvrer chez elle pour un grand défi."

En tout cas les Tarnais s'interdisent de penser qu'Agen, 12e qui n'a plus rien à jouer cette saison, va laisser filer le match. Mauricio Reggiardo va vouloir faire bonne impression face à son futur club, comme lors du match aller.

Les compos

Pour cette rencontre Dumora, Batlle, Combezou, David, Paris, Urdapilleta, Kockott, Delaporte, Vaipulu, Babillot, Jacquet, Samson, Hounkpatin, Rallier, Tichit sont titulaires. Mathieu Babillot est capitaine.

Firmin, Fa’anunu, Mafi, Jelonch, Tulou, Radosavljevic, Ebersohn, Kotze sont quant à eux remplaçants ce samedi.

