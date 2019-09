Top 14 : Castres dans le viseur de l'UBB d'Urios

Bordeaux, France

"Ce match est très important pour lui. Il vient de nous le dire dans les vestiaires. Je pense qu'on va avoir une semaine sérieuse." Dans la salle de presse du stade Chaban-Delmas, le deuxième ligne Cyril Cazeaux "trahit" un secret de polichinelle.

Samedi, Christophe Urios reviendra à Castres, club qu'il a porté au sommet mais avec qui l'aventure s'est terminée plutôt fraîchement en mai, après avoir raté à domicile face à Toulon le match qui aurait dû l'envoyer une nouvelle fois en phase finale.

Etre autre chose que le tube de l'été

En deux mois, le manageur a commencé à façonner son UBB mais sait trop bien ce qui l'attend sur la pelouse du stade Pierre-Fabre pour fanfaronner.

"Je vois une équipe sur le terrain et ça s'est important pour moi, explique-t-il au sortir d'une prestation très solide face au RCT (34-12). Après, le révélateur ce sera Castres. C'est le premier match à l'extérieur. Je connais les joueurs d'en face par cœur. Je sais le niveau qu'ils ont et il me tarde de voir mes joueurs face à eux. On verra si on a passé un cap."

Christophe Urios va retrouver le CO et ses supporters. © Radio France - Justine Hamon

Pas venu en Gironde pour jouer le maintien, le manageur assure que le boulot de fait que commencer et que c'est en déplacement que se situe la marge de manœuvre de l'UBB. "On sait très bien que Bordeaux est coutumier de faire des grands débuts de saison. Le problème ce sont les matches à l'extérieur. Là on a juste fait le boulot."

Boulot qu'il a repris dès ce dimanche en décalant sans doute le déjeuner pour ne pas perdre une miette du match joué et perdu (23-14) par le Castres olympique sur la pelouse du Racing 92.