Top 14 : Castres démarre sa saison par une victoire à Agen (22-26)

Le Castres Olympique s'est imposé à Agen ce samedi soir pour la première journée de Top 14 (22-26). Entame de championnat parfaite pour le CO.

Le Castres Olympique s'est imposé à Agen (22-26) ce samedi soir pour sa première sortie de la saison. Un joli coup réalisé à Armandie. Au terme d'un chassé-croisé, ce sont finalement les hommes de Mauricio Reggiardo qui ont eu le dernier mot.

Urdapilleta, botte magique

Rory Kockott et Filipo Nakosi sont les marqueurs d'essais côté CO. Le pied de Benjamin Urdapilleta a également fait des merveilles avec les deux transformations réussies et trois pénalités passées. 13 points inscrits par l'Argentin. Les Tarnais menaient au score à la pause 10-17.

Cette première journée de Top 14 se terminera dimanche soir avec l'affiche Clermont-Toulouse (21 heures) que vous pourrez vivre en direct sur France Bleu Occitanie.

Les résultats de la 1ère journée