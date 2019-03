Top 14 : Castres en mode champion face à Perpignan (36-17)

Castres, France

Sur un train de sénateur, le CO s'est imposé logiquement face à l'USAP, lanterne rouge du Top 14 ce samedi 16 mars (36-17). Les Castrais montent provisoirement sur le podium, à la 3e place du championnat. En 2019, le CO a gagné ses six matchs.

Castres n'a jamais tué le match

Après trois essais en 25 minutes, les Castrais, bonus offensif en poche, se sont endormis. Un peu trop peut-être, pour ne pas être inquiété par l'USAP, en quête d'une deuxième victoire de la saison. Les Perpignanais mettent un premier essai avant la mi-temps.

Au retour des vestiaires, le CO réussit à reprendre le bonus offensif (Marc-Antoine Rallier, 50') mais le perd moins de dix minutes plus tard (Jean-Bernard Pujol, 59'). Le CO souffre, peine à installer le jeu qu'il lui avait permis de mener tranquillement en début de rencontre. "C'est quelque chose qui nous arrive assez souvent, dès qu'on engrange des points on s'en prend derrière", avoue le pilier Antoine Tichit.

Les Perpignanais, déchainés, y croient. Mais l'USAP fait trop d'erreurs et l'écart au score est trop grand. L'essai du bonus offensif arrivera finalement, dans les trois dernières minutes du match (Benjamin Urdapilleta, 77). Score final : 36-17. Castres profite de la défaite de La Rochelle pour prendre provisoirement la troisième place du championnat.