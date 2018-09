Battu d'un point à Toulon la semaine dernière, vainqueur in extremis de Lyon pour la première à domicile il y a deux semaines, le Castres Olympique espère cette fois se rendre la vie un peu plus simple face à Grenoble. Le promu n'a pas encore gagné cette saison en Top 14.

Rory Kockott et le CO à l'échauffement de veille de match.

Castres, France

"La frustration ramenée de Toulon, à nous de la remettre sur le terrain face à Grenoble pour oublier complètement." Julien Dumora, comme l'ensemble du Castres Olympique, est rentré frustré du Var. Tout le monde a désormais la tête à la réception du FCG. Un promu qui a embêté tous ces adversaires depuis le début de la saison (La Rochelle, Pau et Toulouse) sans pour autant s'imposer.

"Ne pas paniquer"

Le champion de France en titre, avec neuf points au compteur, est dans les clous. Battu trois fois à domicile l'an dernier, le CO veut se faire respecter : "La première sortie à Pierre Fabre n'a pas été très aboutie (19-16 face au LOU), on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait. On est impatient de rejouer ici pour montrer notre vrai visage", lâche Frédéric Charrier entraîneur des lignes arrières. Julien Dumora, qui a prolongé son bail dans le Tarn jusqu'en 2022, enchaîne : "On ne va pas parler de match piège mais à nous d'être focalisés sur notre objectif. Il ne faut pas paniquer, mettre notre jeu en place, les mettre sous pression. On va essayer de ne pas rendre les supporters cardiaques comme face à Lyon."

Engranger avant des voyages périlleux

Frédéric Charrier rappelle aussi que le CO "n'aura eu que deux réceptions lors des six premières journées, il faut donc soigner ce rendez-vous. " Derrière, un déplacement au Racing puis le derby à Ernest-Wallon attend les Tarnais. Pour cette rencontre, Dumora a été préféré à Spedding à l'arrière. Vialelle est titulaire au centre.

La compo castraise face à Grenoble

🏉 - Découvrez l'équipe qui affronte le @FCGrugby ce samedi à 18h00 au Stade Pierre Fabre !



On compte sur votre présence pour pousser nos Olympiens ! Allez le CO ! 🔵⚪#COFCGpic.twitter.com/dh2YZmlwRw — Castres Olympique (@CastresRugby) September 14, 2018

Castres-Grenoble, une rencontre à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Occitanie à partir de 17h45 ce samedi.