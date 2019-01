Top 14 : Castres reçoit le leader Clermont

Le Castres Olympique va devoir se montrer solide ce samedi 26 janvier. Le CO reçoit Clermont à Pierre-Fabre, coup d'envoi à 15h.

Le CO reçoit Clermont au stade Pierre-Fabre

Castres, France

Les hommes de Christophe Urios, 8e du Top 14 reçoivent le leader Clermont ce samedi 26 janvier à 15h. Le CO, éliminé de la Coupe d'Europe, se concentre maintenant sur le championnat et espère accrocher la sixième place qualificative pour les phases finales. Mais il n'a plus le droit à l'erreur.

Dumora de retour

L'arrière Julien Dumora est de retour dans l'effectif du CO. Il n'a plus joué depuis Castres-Exeter à la fin du mois d'octobre en Champions Cup. Il avait dû se faire opérer des adducteurs. Un grand jour aussi pour le pilier Wilfrid Hounkpatin, titularisé pour la première fois.

La composition des équipes

📋 COMPO



Découvrez l'équipe castraise qui jouera le choc face à l'@ASMOfficiel demain après-midi !



Allez le CO ! Tous en bleu & blanc ! 🔵⚪#COASM 🏉 pic.twitter.com/vohjNqjDsI — Castres Olympique (@CastresRugby) January 25, 2019

Castres-Clermont, avant-match dès 14h30 sur France Bleu Occitanie.