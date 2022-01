Top 14 : Castres s'offre La Rochelle et grimpe à la quatrième place

L'année commence en beauté pour le Castres Olympique. Succès miraculeux pour le CO à domicile contre La Rochelle ce dimanche (31-30), le cinquième consécutif à domicile lors de cette 14e journée du Top 14. Invaincus depuis plus d'un an dans leur antre en championnat, soit 15 rencontres de rang, les Tarnais en profitent pour dépasser les Maritimes au classement et se hisser à la 4e place, avec désormais un point d'avance sur leur victime du jour (5e). Battus pour la sixième fois en sept déplacements depuis le début de la saison, les Rochelais confirment leurs soucis à l'extérieur, un mal récurrent depuis la fin de saison dernière.

Bordeaux conserve sa place de leader après sa victoire à domicile contre Biarritz (30-27). Le Stade Toulousain reste deuxième après une nouvelle défaite à Clermont (16-13). Prochain match pour Toulouse, dimanche 9 janvier à domicile contre Montpellier. Rencontre à suivre en intégralité sur France Bleu Occitanie.