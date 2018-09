Les joueurs du CO ramènent un point de leur déplacement à Toulon ce dimanche, mais auront du mal à s'en contenter. Lors de cette troisième journée de Top 14, le CO a montré un beau visage avant de concéder un essai à deux minutes de la fin.

Le CO a subi sa première défaite de la saison.

Toulon, France

Après deux victoires inaugurales en Top 14, le CO se déplaçait à Mayol ce dimanche. Face à des Toulonnais qui n'avaient pas encore inscrit le moindre point, Castres a longtemps cru poursuivre sa belle série.

Le rouge de Bastareaud

Parmi les faits marquants de l'après-midi, celui du capitaine toulonnais Mathieu Bastareaud auteur d'une vilaine manchette sur Christophe Samson au niveau de la tête. L'intéressé a été expulsé. On joue alors la 70e minute. Un moment houleux qui va finalement réveiller les joueurs du RCT. Nikosi inscrivant l'essai de la gagne à la 78e (28-27).

Bastareaud : « Je suis international, je n’aurais pas dû avoir ce geste, pas dû réagir. C’est dommageable pour moi et pour l’équipe. » #RCTCOpic.twitter.com/yjAxb7RvW1 — Julien Balidas (@JulienBalidas) September 9, 2018

Avant cela, les Castrais ont montré un visage intéressant, virant en tête à la pause 21-15. Grâce notamment à deux essais de Kockott et Laveau. L'entraîneur des avants du CO, Joe El Abd sortait d'un vestiaire "triste" à la fin du match. "Mais pas d'excuse arbitrage ou autre. On ne doit pas se faire franchir comme ça." Une première mi-temps de qualité, avant de se faire énormément sanctionner par l'arbitre de la rencontre Laurent Cardona.

Les Castrais ont commis 20 fautes ce dimanche à Mayol. Une indiscipline sanctionnée de deux cartons jaunes pour Stroe et Samson. La semaine prochaine, Grenoble se présentera dans le Tarn.