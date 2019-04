Top 14 | Castres-Toulouse : les compos du derby

Le Castres Olympique et le Stade Toulousain se retrouvent pour un nouveau derby en Top 14 ce samedi (23e journée). Une semaine après l'élimination au Leinster, Toulouse fait souffler certains cadres. Castres est en mode commando en cette fin de saison.

Toulouse, France

Cinq. Cinq victoires de suite pour le CO face à Toulouse. A quatre journées de la fin, Castres, cinquième du Top 14, veut aller chercher un barrage à domicile. Les hommes de Christophe Urios ont trois réceptions à négocier d'ici la fin de la saison. Dans un stade Pierre-Fabre qui sera à guichets fermés, le CO vise un neuvième succès en dix rencontres de Top 14 en 2019.

Le Stade Toulousain, de son côté, est quasiment assuré de voir les demi-finales à Bordeaux. Il faut digérer l'élimination de Dublin.

Les déclas

Arthur Bonneval (ailier, Stade Toulousain) : "Il faut stopper l'hémorragie. C'est compliqué dans la tête de perdre des matches comme ça. Il n'y a pas besoin de chercher une motivation particulière."

William Servat (entraîneur des avants, Stade Toulousain) : "A Castres, ils le prennent comme un match plus particulier que nous le prenons nous. On parle souvent de Christophe Urios mais au-delà de la personne qui parle souvent dans les médias, il y a des personnes autour qui sont très performantes."

Christophe Urios (manager, Castres) : "C'est un derby, j'aime bien isoler ce genre de match. Toulouse survole tout le monde cette saison. Eux, c'est le meilleur endroit où ils pouvaient aller après le Leinster. Ils veulent nous planter. On a une seule envie : ne pas décevoir."

Loïc Jacquet (2e ligne, Castres) : "Je me doute qu'avec la déception du weekend dernier plus tous les matches perdus avant contre nous, ils auront les crocs. On les craint, c'est sûr."

Les compos

Le CO va partir avec un quinze de départ classique : Kockott et Urdapilleta à la charnière. Christophe Urios fait confiance à Florian Vialelle et Robert Ebersohn au centre. Alex Tulou démarrera en troisième ligne.

Côté Toulousain, certains cadres (Kaino, Gray, Guitoune, Elstadt, Kolbe) sont au repos. Florian Verhaeghe et Maks Van Dyk sont touchés par la varicelle. Maxime Médard est en vacances.

En première ligne, Paulo Tafili (23 ans) fêtera sa première titularisation. Carl Axtens est aligné en troisième ligne. Il n'a plus porté le maillot toulousain depuis le match à Clermont le 23 décembre.

🚨 23ème journée de @top14rugby pour les Rouge et Noir !

Découvrez sans tarder le XV de départ désigné par le staff toulousain pour affronter l'équipe du @CastresRugby, samedi à 16h45 au stade Pierre-Fabre ! #COST#Derby#GoST 🔴⚫️ pic.twitter.com/QrkbzMoshb — Stade Toulousain (@StadeToulousain) April 26, 2019