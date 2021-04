Top 14. Castres-Toulouse : un derby reste un derby

Les plaques d'immatriculation frappée du numéro 31 ne feront pas les 75 kilomètres qui mènent à Castres mais un derby reste un derby. Un match pour une suprématie locale qui a pris de l'épaisseur ces dernières années (les Brennus du CO en 2013 et 2018 sont venus bousculer, entre autres, la suprématie locale) et qui revêt un enjeu important en cette fin de saison.

"Un derby sans D majuscule" (Jacquet)

Côté terrain, ce rendez-vous de milieu d'après-midi est très important ce samedi. Castres, huitième (47 points) lorgne sur la sixième place occupée par le LOU (52 points) et synonyme de qualification pour les phases finales. "C'est un défi de taille qui nous attend", salive d'avance Pierre-Henry Broncan, manager du CO et ancien de la maison Rouge et Noire.

Le deuxième ligne Loïc Jacquet regrette lui encore plus que d'habitude le huis clos : "C'est un derby sans D majuscule puisqu'il n'y a pas de supporter. Il y a beaucoup de gens qui attendent ce match, il faut rendre fiers tous les Castrais."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Toulouse repose certains cadres

Après deux weekends à haute intensité et une qualification pour les demi-finales de la Champions Cup en poche, le Stade Toulousain laisse au repos certains cadres, usés également par le Tournoi des 6 Nations. Ainsi, Julien Marchand, Cyril Baille ou encore Antoine Dupont resteront au chaud dans la ville rose.

Toulouse qui aura malgré tout à coeur de briller, surtout après le match nul décroché par les Tarnais à l'aller (16-16) : "Oui forcément que ce match nous reste en travers. Castres, c'est toujours particulier. Ils savent vous faire déjouer comme il le faut. Ils savent aussi bien jouer au ballon. C'est une équipe qui vous met à l'épreuve. Si vous ne répondez pas présent sur le combat, vous n'existez pas à Castres", prévient Jean Bouilhou.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Quel accueil samedi ?

Si le stade Pierre-Fabre sonnera creux samedi, on devrait entendre les supporters du CO malgré tout, notamment avant le match. Ils ont pris l'habitude d'accueillir le bus de leurs protégés et même d'assister aux matches à leur façon en montant sur ce qu'ils ont sous la main (toit des voitures par exemple) derrière les portails de l'enceinte castraise. Comme à Clermont dimanche dernier, les Toulousains devraient donc être "reçus" malgré le contexte sanitaire. Pour que ce derby ressemble quand même à un vrai derby.

Dans les rues de la cité tarnaise, on y est déjà : "les Toulousains manquent un peu d'humilité", "nos meilleurs ennemis"... Tels sont les mots des habitants lorsque l'on évoque la venue des Toulousains. Même si le départ de Christophe Urios apaise un peu les discours d'avant-match depuis deux ans, ce Castres-Toulouse est vraiment un derby.