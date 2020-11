Top 14 : Vainqueur à Castres (29-30), l'UBB a "combattu en équipe"

Après trois revers de rang à l'extérieur et surtout des prestations peu en rapport avec ses ambitions, l'UBB a donc retrouvé la recette pour gagner en déplacement.

Elle est sortie vainqueur d'un match qui a ressemblé à un combat de boxe. D'abord âpre, tendu et irrespirable pendant presqu'une heure. Puis débridé avec deux équipes se rendant coup pour coup.

On savait qu'ici, si on n'avait pas l'esprit, ce n'était même pas la peine de venir.

L'Union, qui a compté dix points d'avance après l'essai de Yoram Moefana (15-25, 59ème), s'est retrouvée menée (29-25) à cinq minutes de la fin avant d'arracher la victoire sur un essai plein d'énergie inscrit par Afa Amosa.

"On sait que ce qui est important dans ce championnat, c'est la constance, rappelle le capitaine Jefferson Poirot, que la victoire à l'extérieur est sacrée. On savait qu'ici, si on n'avait pas l''esprit, ce n'était même pas la peine de venir. Castres, c'est une équipe qui te met à mal. On a su quand même rester en équipe et redresser la barre."

Pendant 80 minutes, l'UBB s'est accrochée. Même à 14 après la carton jaune reçu par Alexandre Roumat, sanctionné par un 14-0. Loin du visage montré plus tôt dans la saison à Luyon ou La Rochelle.

"Au delà de cette victoire, explique le talonneur Clément Maynadier, on était venu chercher un état d'esprit. La victoire y est, c'est encore plus beau. Ca fait quinze jours qu'on voit qu'on est mieux. Il fallait venir ici faire un bon match. Ca aurait été une grosse désillusion sur l'état d'esprit si on n'avait pas combattu. Ce soir on a combattu en équipe, ensemble, et ça faisait un petit moment que ça ne nous était pas arrivé."

Des valeurs que l'UBB, qui a perdu Geoffrey Cros (genou) et Mahamadou Diaby (commotion), va devoir conserver pour aller défier coup sur coup le Stade Français et Montpellier.

