Top 14 - L'Union Bordeaux-Bègles tombe à domicile face à Castres (12-16)

Bordeaux, France

L'Union Bordeaux-Bègles a manqué ce rendez-vous peut-être décisif pour la fin de saison. Dans un stade Chaban Delmas qui a signé son record d'affluence de la saison, l'UBB savait qu'elle devait hausser le ton pour recevoir le champion de France et conforter sa place au classement. Mais il a manqué aux Girondins un brin de folie pour emballer la rencontre face à un Castres trop expérimenté qui a imposé sa loi (12-16).

Comme un long round d'observation

L'Union Bordeaux-Bègles attaque bien la partie en inscrivant rapidement les premiers points, sur pénalité (5e, 3-0). Mais l'intensité prometteuse retombe rapidement et les girondins donnent ensuite l'impression de subir les séquences tarnaises. S'ils ne cèdent rien défensivement, les joueurs de Joe Worsley prennent peu de risques et la partie d'échecs finit par déboucher sur l'égalisation de Castres (25e, 3-3). Au jeu de la stratégie, les Girondins sortent vainqueurs, d'une courte tête, à la pause (40+3e, 6-3).

Blair Connor était de retour dans le XV de départ girondin, après 5 matchs de suspension. © Radio France - Justine Hamon

Castres accélère, l'UBB ne tient pas le choc

De retour sur le terrain, Castres se montre plus mordant et inscrit rapidement le premier essai du match (43e, 6-8). L'UBB répond par un premier vrai temps fort, que les Girondins ne parviennent pas à conclure par un essai, mais une pénalité (48e, 9-8). Profitant de sa supériorité numérique suite au carton jaune reçu par Semi Radradra, Castres donne une leçon de pragmatisme à l'UBB, avec un essai et une pénalité (61e, 9-16). Pas assez précis et téméraires malgré leurs efforts offensifs en fin de période, les Girondins s'inclinent pour la première fois de la saison sur leur terrain et se mettent en difficulté dans la course aux phases finales.