Top 14 - Charles Ollivon : "Je suis supporter de l'Aviron Bayonnais à partir de ce soir"

Il a sonné la révolte, quand son club de Toulon était au plus mal, mené par l'Aviron Bayonnais. Charles Ollivon, le troisième capitaine du RCT, a fait mal à son club formateur. À la 48e minute d'abord, c'est lui qui volleye parfaitement une touche pour l'essai de Du Preez (19-25). Omniprésent le ballon en main, impérial en touche, poison sur les renvois, lui qui venait constamment gêner la réception plein axe de Gaétan Germain. "Ils avaient ciblé cette zone. On n'a pas su trouver la solution", dira Grégory Patat, l'entraineur bayonnais, à l'issue de la rencontre.

"On se devait de repartir sur une dynamique positive, racontait Charles Ollivon, à l'issue du match. Que nous, les avants, reprenions les choses à notre compte, ça a amené d'autres actions positives, donc c'est un choix payant. J'ai eu cette intuition [...] Soit, on décidait d'aller chercher le match, soit on le perdait. On a voulu le chercher. On a été proactifs.

"On savait que ça serait dur. On a fait preuve de caractère et de solidité. On a des errements défensifs à corriger, mais beaucoup de positif à ressortir."

Avant de terminer par quelques mots pour l'Aviron Bayonnais. "Ils ont fait une belle première mi-temps. Ils ont un joli collectif, de belles individualités. Après, ils vont se roder. Ça va être difficile de les prendre à Jean-Dauger et tant mieux ! Parce que je suis supporter de l'Aviron à partir de ce soir."