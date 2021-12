Top 14 : Christophe Urios prolonge son contrat à l'UBB jusqu'en 2025

Christophe Urios prolonge de deux saisons à l'UBB. Arrivé en 2019, il avait été stoppé en pleine course par le Covid-19 alors que l'Union était leader de Top 14. Ensuite, il a permis au club de changer de dimension en atteignant deux demi-finales européennes et une autre en championnat.

Christophe Urios avait promis qu'il trancherait avant la fin de l'année. Finalement, l'Héraultais prolonge de deux ans son contrat qui le lie à l'Union Bordeaux-Bègles. Il sera à la tête de l'équipe jusqu'en 2025. Ce lundi soir, le club l'annonce sur ses réseaux sociaux et met fin à un suspense qui dure depuis plusieurs semaines par le milieu de l'ovalie. Deux ans et demi après son arrivée en Gironde, le manager héraultais décide de prolonger l'aventure au-delà de son contrat qui devait s'achever en 2023. Un soulagement tant l'annonce d'un départ aurait pu fragiliser un groupe qui brille en championnat. "Christophe est un homme essentiel dans notre projet de club", écrit le président Laurent Marti dans le communiqué du club.

Dans l'attente d'un titre

Même si son palmarès est vierge avec l'Union Bordeaux-Bègles, ses résultats sont incontestables. Personne n'avait mené le club en demi-finale des deux coupes d'Europe (Champions et Challenge Cup), ni même en demi-finale de Top 14. Lui a réussi cette prouesse en l'espace d'un an sans jamais être ridicule puisqu'il a été battu, à chaque fois, par le vainqueur de la compétition (Toulouse pour le Top 14 et la Champions Cup ; les Bristol Bears pour le Challenge Cup). S'il ressort amer de l'élimination en Champions Cup à propos des "coups du sort toujours en faveur des Toulousains" et persuadé que "la meilleure équipe n'a pas gagné", Christophe Urios finira par avouer que ce genre d'expérience fait progresser un groupe.

Il est comme ça, le manager de l'UBB. Il monte vite puis redescend ensuite. Comme une casserole remplie de lait que l'on aurait oubliée sur le feu et que l'on retire au dernier moment. Qui aurait aimé être dans la même pièce que lui quand il a appris que le championnat, dont l'UBB tenait solidement les rênes, était suspendu puis arrêté à cause de la pandémie de Coronavirus au printemps 2020 ? A priori, pas grand monde. Toutefois, il digère la défaite, puis il en transmet la substantifique moelle à ses joueurs. Preuve en est : l'Union est actuellement leader du Top 14 et a partiellement rééquilibré les débats avec sa bête noire, le Stade Toulousain, en la battant au début du mois.

Inculquer la gagne

Comme il l'écrit dans son livre "Une saison en enfer", paru en novembre dernier, Christophe Urios cherche des solutions pour s'en sortir par le haut. Mais aussi pour évoluer. "Est-ce que je suis capable de continuer à faire progresser le club ? Est-ce que, moi, je suis capable de progresser ? Moi j'ai besoin de ça. Si je sens que je ne progresserai pas et que je ne peux pas avancer...", s'interrogeait-il après une période de jeûne médiatique en octobre dernier. Il semble difficile de mesurer l'influence de son management mais il est certain que sa culture de la gagne a fait basculer de nombreuses rencontres à l'instar de la victoire sur la pelouse du Racing 92, fin novembre.

S'il va au bout de son contrat, il battra le record de longévité d'un manager à l'UBB

Pour insuffler une dynamique au sein d'un groupe, il faut d'abord s'assurer que sa propre machine n'est pas enrayée. C'est l'une des raisons qui ont motivé son départ de Castres, où il a décroché le Brennus, en 2019 : "J'ai besoin d'être vraiment impliqué, au cœur du truc. Sinon je m'ennuie et j'avais l'impression que je m'ennuyais un peu à Castres", expliquait cet automne l'ancien talonneur.

En début de saison, il comparait l'évolution de son projet à celui de la fabrication et la conception d'un grand vin. Avec la dégustation comme point d'orgue, initialement prévue pour 2023. S'il allait au bout de son contrat, il battrait le record de longévité pour un manager depuis que l'Union Bordeaux-Bègles existe. Christophe Urios, qui possède aussi une propriété viticole près de Carcassonne, veut se délecter du fruit de son travail jusqu'à la dernière goutte.