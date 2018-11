Top 14 : Christophe Urios s'engage avec l'UBB !

Castres, France

Christophe Urios, champion de France avec Castres la saison dernière, entraînera l'UBB la saison prochaine. Il a signé un contrat de quatre ans et rejoindra le club bordelais le 1er juillet 2019.

Lors d'une conférence de presse, le président de l'UBB Laurent Marti a révélé l'information. Christophe Urios restera à Bordeaux même s'il y a sollicitation de la FFR pour devenir sélectionneur."Même si le président Macron me le demande, Christophe Urios ira au bout de son mandat même s’il est sollicité par le XV de France."

Christophe Urios, 52 ans, est arrivé en 2015 sur le banc du CO et a amené le club jusqu'au Brennus la saison passée. Un club où il a également été joueur (1990-1999) et sacré champion de France en 1993.