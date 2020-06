Top 14 : cinq joueurs de l'UBB touchés par le Covid au début de la crise

Interrogé par l'Agence France Presse, Christophe Urios explique que cinq joueurs de l'effectif "ont attrapé le Covid 19". Le manageur précise que "c'était au début" et qu'ils sont "immunisés maintenant."

"On a fait trois (tests) PCR, dont la dernière mardi 16 juin, ils sont tous négatifs. Le staff pareil. Au mois de février, on a eu des cas de grosses grippes avec des sensations étonnantes. On pensait justement, avec le recul... Mais finalement, non", a-t-il expliqué.

