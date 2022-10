Top 14 : "Cinq victoires sur cinq? c'était inespéré", les réactions de Bayonne après le succès face à Toulouse

Pour que la fête soit belle, la soirée se devait d'être validée par une victoire. Promesse tenue pour les joueurs de l' Aviron Bayonnais , qui sont venus à bout du Stade Toulousain 26-22 ce samedi pour la 9e journée de Top 14 . C'est la cinquième victoire en autant de matches à domicile pour les Bayonnais, qui font coup double : en maintenant leur invincibilité à Jean Dauger, ils conservent l'écart au classement avec leurs concurrents directs, qui ont tous pris des points ce week-end.

Dans un stade à l'ambiance formidable, à guichets fermés depuis la semaine précédente, l'Aviron Bayonnais a rempli le contrat, même s 'il a tremblé en fin de match , alors que la première mi-temps avait été maîtrisée sans partage par les coéquipiers de Denis Marchois.

Ils ont dit :

Gaëtan Germain, arrière de l'Aviron Bayonnais : "On est satisfait, c'est vraiment un très bon début de saison, cinq victoires su cinq matches à domicile c'était inespéré. C'est très positif. C'est vrai qu'il manquait pas mal de monde à Toulouse, mais malgré tout, on s'était dit quand le semaine qu'ils aveint encore une belle composition d'équipe. On les a pris très au sérieux, on a fait une super première mi-temps qui nous a permis d'avoir une belle avance, mais on a vu qu'en deuxième période, dès qu'ils ont commencé à jouer et à tenir plus le ballon, qu'on était en difficulté, mais ça reste une victoire contre le Stade Toulousain, et ça confirme notre bon début de saison.

En deuxième période, on subit davantage parce que la première nous a épuisé, mais aussi parce que Toulouse a élevé son niveau de jeu. Ils ont plus tenu le ballon, ils ont été plus dangereux. Mais on a su faire le dos rond et ne pas se mettre en danger sur la fin du match."

Pierre Huguet, troisième ligne de l'Aviron Bayonnais : "Dans ce championnat de Top 14, on sait très bien qu'on peut compter que sur nous-mêmes. On savait très bien que des équipes qui jouent le même championnat que nous pouvaient nous pousser derrière. Une équipe de Toulouse remaniée? Oui et non, parce que Toulouse, même sans ses internationaux, a des joueurs qui font la différence, c'et un effectif de qualité, avec de jeunes joueurs qui veulent se montrer et qui sont frais. On voulait montrer qu'on pouvait être au niveau aussi.

L'ambiance état incroyable. Je crois que c'est quelque chose d'unique en France, et même, à ma connaissance, dans tout le rugby professionnel. Ça nous porte vraiment, surtout sur ces matches-là."

Grégory Patat, manager de l'Aviron Bayonnais : "On a scoré sur nos temps forts et on aurait pu encore plus scorer par rapport à la domination qu'on a eu sur cette première mi-temps. Mais je pense que cette première mi-temps nous a coûté aussi en énergie puisqu'en seconde mi-temps on a baissé de régime. On a averti les joueurs à la mi-temps, on voulait jouer dans leur camp, on voulait rester discipliné, on voulait que les Toulousains s'exposent et surjouent, et notre indiscipline nous a fait trop mal, et nous a trois mis sous pression en seconde mi-temps. Notre ligne de défense était en place, elle a retardé pas mal d'échéances, on a défendu notre ligne avec un énorme cœur, mais c'est notre indiscipline et notre baisse d'intensité physique qui nous a mis dans cette situation.

Déjà en première mi-temps je voyais des signaux négatifs de certains joueurs alors qu'on dominait, c'est pour ça que j'ai voulu faire rentrer mon banc plus tôt. On avait visé la charnière, on savait que c'était des joueurs qui n'avaient pas l'habitude de jouer ensemble, on voulait les mettre sous pression pour qu'ils nous rendent des ballons. C'était la première fois qu'on jouait à 21h, on avait vu tous les résultats de nos concurrents directs, donc ce que s'est dit, c'est qu'on attend rien de personne, il faut aller se chercher les résultats, et c'est ce qu'on a fait."