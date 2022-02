Top 14 : Clermont enregistre des retours importants avant son déplacement à La Rochelle samedi soir

9e du classement, à 9 points de Toulouse, qui occupe pour le moment la dernière place qualificative, Clermont se déplace sur la pelouse de La Rochelle, avec l'obligation de rapporter des points.

Après trois déplacements pour autant de défaites (Racing, Pau et Brive) et un seul point glané au classement, Clermont affronte un rival direct dans la course au Top 6. Mais pour le Stade Rochelais, la situation n'est pas beaucoup plus glorieuse, avec une 7e place au classement, qui ne correspond pas vraiment aux ambitions du finaliste de la saison dernière.

Première titularisation de Killian Tixeront en troisième-ligne

Dès-lors, aucune des deux équipes ne peut se permettre de perdre ce samedi soir (21h05) dans le cadre de la 18e journée de Top 14. Pire, en cas de défaite, Clermont pourrait même devoir regarder dans le rétroviseur au classement, pour une fin de saison qui risque de ne pas correspondre aux attentes de ses dirigeants et de son public.

Pour réussir l'exploit au stade Marcel-Deflandre, Clermont va une fois encore devoir composer avec de nombreuses absences dans son effectif, principalement au niveau de sa troisième-ligne, décimée par les blessures de Yato (genou), Lee (tendon d'achile), Arthur Iturria, Jacobus Van Tonder ou encore Alexandre Fischer (Protocole commotion). En deuxième-ligne, Paul Jedrasiak est également forfait pour ce déplacement.

Dès-lors, le jeune Kilian Tixeront, capitaine de l'équipe de France des mois de 20 ans, connaitra samedi soir sa toute première titularisation en troisième-ligne aux côtés de Lucas Dessaigne et du capitaine Judicaël Cancoriet.

Le retour de Morgan Parra...au poste de demi d'ouverture

Parmi les rares bonnes nouvelles au niveau de son infirmerie, Clermont peut tout de même compter sur les retours de Sébastien Vahaamahina, Rabah Slimani, Daniel Bibi-Biziwu ou encore de Morgan Parra, qui occupera le poste de demi d'ouverture pour la première fois depuis novembre 2016, pour former la charnière aux côtés de Sébastien Bézy.

Dans la ligne des trois-quarts, un seul changement à noter, avec la titularisation de Thomas Rozière à la place de Marvin O'Connor sur l'aile droite de l'attaque auvergnate.

Avant même de penser à la victoire, ou au classement je souhaite que Clermont retrouve les standard de son rugby et efface les fautes inacceptables à ce moment là de la saison - Jono Gibbes

Après la défaite de la semaine passée à Brive (27-20), l'entraîneur en chef Jono Gibbes a durci le ton en début de semaine lors de la traditionnelle séance vidéo, reprochant à ses joueurs des fautes grossières pour un tel niveau de compétition: "On ne peut pas tourner le dos au jeu sur une pénalité jouée à quelques mètres de notre ligne d'en-but comme nous l'avons fait au Racing et à Brive. Avant même de parler de victoire, de classement ou de performance, je souhaite que Clermont retrouve les standards de son rugby et efface les fautes inacceptables à ce moment de la saison."

Une indiscipline et des petites fautes dans les détails qui ont plombé les trois dernières sorties des Clermontois, qui pourtant étaient à chaque fois dans le coup à la pause, avant de s'écrouler en seconde période.

Des paroles aux actes, il n'y a qu'un pas, que les Jaunards vont tenter de franchir ce samedi soir sur les bords de l'Atlantique. Une rencontre que vous pourrez suivre en direct et en intégralité sur France Bleu pays d'Auvergne à partir de 20h dans le Rugby Club de Yann Meraki, puis à partir de 21h05 en direct et en intégralité depuis le stade Marcel-Deflandre de La Rochelle, avec les commentaires sur place de Julien Oury.