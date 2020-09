Top 14 - Clermont-Toulouse : Antoine Dupont est "impatient"

Antoine Dupont n'a joué que quatre rencontres sous le maillot du Stade Toulousain lors de la saison 2019-2020. Entre la fin de saison tronquée, les matches en équipe de France et les blessures, les occasions de le voir porter le maillot rouge et noir ont été rares. Il sera là ce dimanche sur la pelouse du Michelin.

Difficile de ne penser qu'au rugby en cette période particulière ?

"C'était difficile de se projeter parce qu'on voyait beaucoup de choses dans les médias et finalement pas beaucoup de certitudes. On est toujours dans le flou, avec beaucoup d'adaptation. A part s'entraîner et se dire que tout allait reprendre normalement, ce qui était notre motivation, on ne pouvait pas faire grand chose."

Il y a de l'enthousiasme malgré tout d'enfin retrouver la compétition ?

"On est tous impatients maintenant de commencer. On a eu un petit avant-goût avec les matches amicaux mais ça n'a pas la même saveur. On a tous hâte même si ça va être dans des conditions particulières. La saison sera particulière, il faudra s'adapter. Cela l'est pour tous les métiers. On vit une période inédite, il faut faire en conséquence. Il y aura moins de monde dans les stades mais on va penser à nous d'abord et faire que la saison soit belle."

Antoine Dupont : "On n'est pas rassasiés"

Avec quelles ambitions cette saison ?

"Même si le groupe n'a quasiment pas bougé depuis le dernier titre, on n'est pas rassasiés. On aura des grosses échéances très vite. Il y a eu beaucoup de déception de ne pas jouer de phase finale l'an dernier donc tout le monde est impatient."

Vous allez retrouver Sébastien Bézy, parti du côté de l'Auvergne cet été...

"Les photos d'avant-saison ça fait bizarre, surtout que les couleurs de Clermont sont particulières cette saison (rires). C'est bien pour lui parce que l'ASM est un club phare qui joue des titres chaque année."

Vous avez eu des nouvelles cet été ?

"Il est resté sur notre conversation Whatsapp cet été. Bon après,on a dû le sortir pour ne pas qu'il voit les combinaisons."

Vous avez très peu porté le maillot toulousain la saison dernière...

"Oui, il y avait beaucoup de frustration de la part du groupe de ne pas finir cette saison mais pour moi aussi. Il y a des saisons qui font que ça ne fonctionne pas comme on l'aurait voulu. Il y a cette envie et cette motivation qui s'ajoutent pour moi cette saison."