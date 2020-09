Top 14 | Clermont-Toulouse : le casse-tête du staff toulousain ces dix derniers jours

Si la reprise du Top 14 se fait avec un état d'esprit "comme à la veille d'une rentrée scolaire. Avec beaucoup d'envie et de passion" selon le coach Ugo Mola, il y a aussi "une forme de fatalité". Un cas a été détecté jeudi 27 août, puis deux autres testés positifs le samedi suivant. Au-delà du match amical face à Montpellier annulé, les deux dernières semaines ont été très particulières.

Pas un entraînement lors des dix derniers jours avant le match

"Honnêtement on ne dort pas trop", reconnait Ugo Mola. "Depuis mardi dernier, on n'a pas réalisé un entraînement collectif. Après, il faut rejouer au rugby. Cela fera du bien à tout le monde et pour ma santé mentale personnelle." Le Stade Toulousain refera des tests ce vendredi avant le déplacement à Clermont en croisant les doigts. "Si vous avez deux minutes pour aller brûler un cierge pour qu'on puisse jouer", sourit le manager.

Des groupes de neuf à l'entraînement

Le Stade Toulousain a organisé des entraînements avec des groupes de neuf joueurs encadrés par un entraîneur dédié à chaque fois. "Si l'un d'entre eux est touché dans ce groupe, on sort le groupe. Donc nous avons constitué des groupes de neuf capables de faire une feuille de match. On s'est dit, si un groupe sort, on doit être en mesure de composer une équipe avec les trois autres groupes. Voilà le contexte depuis dix jours."

Du côté des joueurs, comment on l'a vécu ? "C'est comme si vous passiez devant le parc d'attractions avec votre gosse et que vous lui disiez tu passes juste sur le petit manège et le gros tu le prends pas" ajoute Ugo Mola.

Le calendrier des derniers jours de préparation du Stade Toulousain

Mercredi 26 août : test à deux jours du match amical face à Montpellier.

Jeudi 27 août : un cas s'avère positif. Dernière fois que le groupe a pu être au complet.

Samedi 29 août : l'ensemble du groupe est de nouveau testé. Deux cas positifs viennent s'ajouter au premier.

Mardi 1er septembre : hormis les trois cas positifs, pas d'autre cas détecté sur de nouveaux tests.

Vendredi 4 septembre : derniers tests à passer avant de partir à Clermont.