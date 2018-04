Dans un match sans enjeu, l'Union-Bordeaux-Bègles et l'ASM n'ont pas montré grand chose, ce samedi au stade Marcel-Michelin de Clermont. Mais, trop pénalisés, les Bordelo-Béglais n'ont jamais su inquiéter les Auvergnats, et se sont inclinés logiquement.

Clermont-Ferrand, France

On attendait un match enlevé, entre deux équipes du ventre mou, sans objectif comptable, et avec l'esprit libéré. On avait pas prévu l'indiscipline bordelaise, pénalisés à 16 reprises (!) par M.Marchat. Et on avait pas prévu la pluie, qui est tombée sans discontinuer sur l'Auvergne.

Personne ne danse sous la pluie

Alors, seuls les buteurs allaient faire évoluer le tableau d'affichage en première mi-temps. Enfin, surtout Morgan Parra. Le numéro 9 international profitait de l'indiscipline bordelaise pour passer quatre pénalités de suite (3e, 8e, 21e, 27e).

Les Bordelais de Loann Goujon devancés par Judicaël Cancoriet et les Clermontois en touche, le gros point noir de la soirée. © Radio France - Justine Hamon

Au moment où Clermont menait 12-0, les joueurs de l'UBB avaient été pénalisés sept fois par M.Marchat. Les Clermontois, une seule... Et leur deuxième faute allait être sanctionnée par Baptiste Serin, qui passait une pénalité difficile, excentrée, aux 40 mètres.

Pénalisés en mêlée, balbutiants les ballons en touche, les Bordelo-béglais étaient incapables de mettre du rythme, et de s'installer dans la moitié de terrain adverse. Score logique, donc, à la mi-temps. Et en plus, l'UBB avait perdu son centre Romain Lonca, touché à l'épaule, et remplacé par Tian Schoeman.

Mogan Parra a fait un sans-faute au pied. © Radio France - Justine Hamon

Les Bordelais, plus tranchants, reprenaient mieux la seconde période, avec une première incursion de Cameron Woki, qui ne parvenait pas à servir Ed Fodow (48e). Mais, à force de faire des fautes en mêlée, l'UBB allait en payer le prix. Et c'est Vadim Cobilas, dans le collimateur de M.Marchat, qui en faisait les frais, et écopait d'un carton jaune.

Un essai gag pour Clermont

Arc-boutés sur leur ligne, sous pression, les joueurs de l'UBB allaient encaisser un essai gag. Poussés dans leur-en but, ils voyaient Baptiste Serin se faire chasser par John Ulugia derrière le ruck. "Pas de ligne de hors-jeu", disait M.Marchat qui accordait l'essai au talonneur remplaçant de l'ASM. Parra transformait, bien sûr (19-3, 59e).

Dédicace au commentateur de #ASMUBB qui doit arriver à meubler ce flot de rien x) — Guillaume Coeymans (@gcoeymans) April 14, 2018

La suite de la rencontre était un calvaire pour l'UBB. Qui continuer à subir les foudres de M.Marchat, et était incapable de se remettre dans l'avancée. Et après une série de mêlées dans les 10 mètres de Bordeaux, le pilier remplaçant Loni Uhila aplatissait en force (26-3, 71e).

Le calice jusqu’à la lie...

Les maladresses et les pénalités continuaient, Rory Teague pestait sur le bord de la touche... Bref, rien ne changeait. Et même le jeune Jacobus Van Tonder, pour sa première feuille de match, participait à la fête, en aplatissant l'essai du bonus après la sirène. 33-3, score final. Et beaucoup de travail en perspective pour l'Union Bordeaux-Bègles.

Les Bordelais Woki, Houston et Dubié ont été dominés dans le combat. © Radio France - Justine Hamon

Les résultats de la 24e journée

Le classement du Top 14