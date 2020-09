Top 14 - Comment le CA Brive a-t-il obtenu sa dérogation pour accueillir 9.000 personnes ?

Satisfaction pour la très grande majorité des supporters du CA Brive, stupéfaction chez certains citoyens inquiets de l'évolution de la situation sanitaire. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la décision de la préfecture de Corrèze n'a laissé personne de marbre. Cette décision, c'est celle d'accorder une dérogation au CAB pour pouvoir accueillir 9.000 supporters au Stadium dimanche contre Bayonne pour la 1re journée de Top 14, au lieu des 5.000 personnes réglementaires en vigueur.

Comment le CA Brive s'y est-il pris ?

La première chose à rappeler, c'est que la Corrèze est un département en vert sur la carte des autorités sanitaires : l'un de ceux où la circulation du coronavirus reste limitée. C'était la condition sine qua non fixée par le gouvernement, avant de permettre aux préfets de départements d'accorder d'éventuelles dérogations. C'est à ce titre que le CAB a pu solliciter la sienne.

Les règles seront contraignantes dimanche, mais c'est à ce prix que le club briviste a obtenu cette dérogation. L'essai a, en fait, été transformé contre le Racing 92 en match de préparation en fin de semaine dernière : grandeur nature, les services de l'Etat ont pu évaluer ce qui a été mis en place par le CAB, après un gros boulot. Le stadium manager, Mickael Vieillefond, nous expliquait avoir fait du protocole sanitaire dans les stades son livre de chevet depuis plusieurs semaines.

Une tribune supplémentaire de 600 places

En plus des 10.200 places assises en configuration normale, 600 nouveaux sièges sont proposés dans une tribune éphémère installée derrière l'en-but habituellement dépourvu de sièges. Celle-ci a vocation a accueillir les abonnés en pesage, qui prennent normalement place debout le long de la main courante.

Bornes de gel, masques, distanciation, sens de circulation

Une cinquantaine de bornes avec distribution de gel hydroalcoolique, en appuyant avec le pied, sont disposés dans les tribunes. Le masque est obligatoire pour tous dès 11 ans. Un sens de circulation, avec des pictogrammes, est mis en place dans le stade, les escaliers et les tribunes. La distanciation physique d'un mètre est requise dans toutes les files d'attente : à l'entrée du stade ou aux toilettes, mais aussi aux buvettes et aux points de restauration.

Protocole strict pour passer la commande, consommation sur les sièges

Une seule personne doit d'ailleurs aller passer commande pour un groupe afin de limiter le brassage, éventuellement accompagnée d'une seconde pour le transport. Les gobelets, recyclables, sont changés à chaque commande. Après la préparation de celle-ci et la dépose faite sur le comptoir, c'est le client lui-même qui doit la récupérer pour éviter tout contact avec les serveurs. Le comptoir, justement, doit lui être lavé entre deux commandes. La consommation doit elle se faire sur les sièges, en tribune. Dans les salons, les règles sont les mêmes qu'au restaurant : masque quand on est debout, mais pas quand on est assis.

Environ 80 agents mobilisés dans le stade, les polices aussi

Un dispositif de sécurité conséquent est également en place, similaire à ce qu'il est quand un match se joue à guichets fermés. 80 agents seront mobilisés en tribune, dimanche, pour veiller au respect des règles et les rappeler à ceux qui portent mal leur masque, au-dessus de la bouche ou en dessous du nez. Ils réguleront aussi les flux. Enfin, des agents des polices municipale et nationale seront aussi là pour s'assurer du bon déroulement des choses.

Dimanche, on va être scruté [...] ça appartient aux supporters de respecter pour pouvoir accueillir encore 9.000 personnes

Au CA Brive, même si on apprécie cette dérogation à sa juste valeur, on n'en fait pas une fin en soi. "Dimanche, on va être sous les feux des projecteurs. On sera scruté, observé" sait déjà Xavier Ric, directeur général du club, qui se garde bien de sauter au plafond. "On doit encore être vigilant, cette dérogation n'est valable que pour un match" tempère-t-il, avec un message tout droit destiné à ceux qui viendront au stade, comme cela avait été fait avant le match de préparation face au Racing. "On les incite à respecter les gestes barrières et le protocole, ça leur appartient si on veut continuer à pouvoir accueillir 9.000 personnes au Stadium".

9.000 personnes, ça permettrait de limiter la casse

En attendant, ce premier match avec 9.000 personnes en tribune n'est pas pour déplaire aux dirigeants brivistes. "_Ca permet d'être un peu plus serein, d'_avoir une visibilité sur la saison 2020-2021 sur le plan économique" reprend Xavier Ric, alors que le club comptait sur 10.500 fans en moyenne à domicile l'an passé avant l'arrêt brutal du championnat. Cette jauge de 9.000 personnes permettrait-elle au CAB d'être viable ? "Ca pourrait le faire", dit-il, "ça permettrait de limiter la casse en tout cas, même si ça laisserait des gens de côté car empêchés de venir au stade".