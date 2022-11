Top 14 - UBB : Timu et Gimbert titulaires à Pau, Maynadier sur le banc

Pour le déplacement au Hameau où elle s'était imposée la saison dernière (33-37), l'UBB sera privée d'une quinzaine de joueurs. Des sélectionnés (Falatea, Tameifuna, Lucu, Jalibert, Moefana, Cordero) et des joueurs blessés, ménagés ou en phase de reprise ( Boniface, Lamothe, Jolmes, Cazeaux, Petti, Marais, Miquel, Vergnes-Taillefer, Lachaise, Uberti, Buros).

Par rapport au XV de départ face à Toulon, il y a neuf changements. Lekso Kaulashvili et Pablo Dimcheff intègrent la première ligne avec Vadim Cobilas. En deuxième ligne, c'est Alban Roussel qui épaulera Kane Douglas.

Première pour Giammarioli

Le secteur le plus fragilisé est celui de la troisième ligne. Le staff a donc rappelé l'Australien Caleb Timu qui n'a plus joué depuis le 9 octobre à Lyon, match au cours duquel il avait reçu son deuxième carton jaune de la saison. Il sera encadré par le capitaine Mahamadou Diaby et Pierre Bochaton.

Jules Gimbert, auteur d'une entrée pleine de punch face au RCT, portera le numéro 9 et formera la charnière avec Zack Holmes. Egalement décisif le weekend dernier, Federico Mori sera aligné au centre avec Tani Vili. Un changement dans le triangle arrière avec la titularisation de Geoffrey Cros aux côtés de Madosh Tambwe et Louis Bielle-Biarrey.

Touché à l'épaule face au Stade Français, Clément Maynadier est revenu plus vite qu'annoncé. © Radio France - Justine Hamon

Il y a également du mouvement sur le banc où le talonneur Clément Maynadier, touché à l'épaule début octobre, est de retour. Première apparition pour le troisième ligne italien Renato Giammarioli arrivé de Worcester cet automne. Et première feuille de match cette saison pour le deuxième ligne Petero Mailulu et le centre Gatien Massé.

Côté palois, Gorgadze, Papidze et Pinto sont en sélection, Tuimaba, Rey, Corato et Decron à l'infirmerie. En revanche, le puissant centre samoan Tumua Manu est de retour.

Les compos

Section Paloise : Maddocks - Ikpefan, Manu, Vatubua, Laporte - Debaes (o) Daubagna (m) - Whitelock, Joseph, Zegueur - Metz, Ducat - Tokolahi, Delhommel, Calles.

Remplaçants : Ruffenach, Senaca, Tagitagivalu, Puech, Mondinat, Le Bail, Gailleton, Van Dyk.

UBB : Bielle-Biarrey - Cros, Vili, Mori, Tambwe - Holmes (o) Gimbert (m) - Diaby, Timu, Bochaton - Roussel, Douglas - Cobilas, Dimcheff, Kaulashvili.

Remplaçants : Maynadier, Poirot, Mailulu, Giammarioli, Lesgourgues, Garcia, Massé, Vaotoa.

Section Paloise - UBB, c'est un match à vivre en intégralité sur France Bleu Gironde et francebleu.fr ce dimanche à partir de 15h avec les commentaires d'Arnaud Carré et Dorian Bercheny.