Top 14 : large revue d'effectif pour la Section Paloise à Toulouse

La Section Paloise va se frotter ce samedi à ce qui se fait de mieux en rugby, non seulement en France mais aussi en Europe ces derniers mois. Le Stade Toulousain, déjà leader et invaincu sur les cinq premières journées, a – non pas de quoi faire peur – selon le discours des Béarnais, mais de quoi donner l'appétit de réaliser un grand match, pour une équipe renouvelée de moitié (12 changements sur la feuille de match) par rapport à celle qui a gagné à Perpignan.

Une charnière Daubagna / Debas

Sept joueurs disputeront côté palois leurs premières minutes de Top 14 de la saison. Il y a le turnover assumé par Sébastien Piqueronies et son staff, pour donner sa chance à des joueurs qui depuis douze semaine font preuve d'un engagement total. Et puis il y en a certains un peu plus contraints, ainsi, le jeune Thibault Debaes sera le seul ouvreur "de métier" sur la feuille de match en raison des pépins physiques d'Antoine Hastoy et Zack Henry. Côté toulousain en revanche, pas d'impasse, avec, entre autres, une charnière Dupont / Ntamack.

Les équipes

Stade Toulousain : 15. Médard ; 14. A. Bonneval, 13. T. Nanaï-Williams, 12. P. Ahki, 11. Tauzin ; 10. R. Ntamack, 9. Dupont (cap) ; 7. F. Cros, 8. S. Tolofua, 6. Jelonch ; 5. Ro. Arnold, 4. Youyoutte ; 3. Aldegheri, 2. Mauvaka, 1. Neti.

Remplaçants : 16. J. Marchand, 17. Baille, 18. Flament, 19. Placines, 20. Miquel, 21. Balès, 22. Holmes, 23. Faumuina.

Section Paloise : 15. Carol ; 14. Barrett, 13. Decron, 12. Dumoulin, 11. Colombet ; 10. Debaes, 9. Daubagna ; 7. Puech (cap), 8. Habel-Kuffner, 6. Hamonou ; 5. Tagitagivalu, 4. Ducat ; 3. Corato, 2. Barka, 1. Calles.

Remplaçants : 16. Lespiaucq, 17. Bordenave, 18. Ramsay, 19. Hewat, 20. Levron, 21. Vatubua, 22. Manu, 23. Yaméogo.

Stade Toulousain / Section Paloise, ce samedi à 17 heures, à vivre en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre !