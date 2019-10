Top 14 - Confirmer face au champion : telle est la mission de Brive contre Toulouse

Brive-la-Gaillarde, France

Brive va essayer de remettre ça ! Après sa très belle victoire contre Toulon (39-17) il y a une semaine, qui lui a permis de sortir de la zone de relégation en Top 14, le CAB reçoit cette fois le champion de France en titre, Toulouse, pour la 6e journée ce samedi à 18 heures. Alors que les deux formations présentent pour l'heure un bilan similaire avec deux victoires et trois défaites, les Brivistes ont pour mission de confirmer leurs bonnes dispositions à domicile.

Et si le plus dur (encore) commençait maintenant ?

Face à des Toulousains handicapés par l'absence de nombreux internationaux mobilisés pour la coupe du Monde, le promu corrézien semble aborder une nouvelle étape de sa saison. Il y a d'abord eu le temps des questions afin de savoir si le CAB pouvait répondre présent dans ce championnat très concurrentiel. Les beaux succès au Stadium contre Clermont et Toulon ont permis d'apporter des réponses positives, après des revers à Pau et Agen où l'heure paraissait encore à l'adaptation à un rythme nouveau pour de multiples joueurs pas rompus aux joutes du Top 14. Cette fois,les hommes de Jeremy Davidson reçoivent une équipe prévenue : Toulouse sait que le CAB a été l'auteur d'entames tonitruantes, aussi bien contre l'ASM que face au RCT, pour prendre le large. Les visiteurs n'auront pas l'argument de la surprise. " Enfin, on ne s'est pas dit qu'on allait jouer pendant les dix premières minutes " balaye Thomas Acquier. " Les matchs se sont construits comme ça. Nous étions au rendez-vous et tout s'est bien passé " continue le talonneur. " Contre Toulon, on a eu de la réussite sur le coup d'envoi. On a réussi à scorer tout de suite et à être pragmatique. C'est bien mais il faut aussi avoir en tête que si jamais ça démarre moins bien contre Toulouse, ou qu'on ne marque pas dans les dix premières minutes, ce n'est pas grave. Il faudra être capable de marquer quand on aura les occasions et ne pas encaisser de points sur les temps forts adverses ".

Contenir le jeu de mouvement toulousain

Car Brive s'attend, comme toutes les autres formations du Top 14, à devoir contenir le jeu de mouvement si redoutable des Toulousains. Il doit aussi composer avec la blessure de son ouvreur Stuart Olding, victime d'une fracture de la main face à Toulon et indisponible au moins un mois et demi. Reste que les Brivistes se sont lancés un défi en forme de promesse cette saison : être imprenables à domicile et faire de cela un socle pour avancer vers le maintien. Fort de dix-neuf succès consécutifs au Stadium depuis le printemps 2018, le CAB a tenu parole pour son retour dans l'élite grâce à deux prestations de haute valeur. Face à un adversaire averti, le CAB aura sans doute besoin de dégainer de nouveaux atouts. Mais il peut aussi se dire que sa performance collective (liée à l'intégration des nouveaux joueurs arrivés cet été) progresse à vue d'oeil match après match.

Trois changements au CAB

Le staff de Brive effectue trois changements dans le XV de départ par rapport à celui qui a débuté face à Toulon il y a une semaine : Thomas Acquier, Jan Uys et Enzo Hervé sont titulaires. Rétabli de son KO contre Clermont, le centre Alex Dunbar est sur le banc où figure aussi le pilier James Johnston qui a purgé son match de suspension.

" Brive , c'est ma maison [...] j'aime parler, chanter, c'est important pour moi dans la vie "

- Jan Uys est devenu un élément important dans la vie du groupe briviste

En 2e ligne, Jan Uys est donc titularisé. Certes doué pour le rugby, le Sud-Africain de 25 ans s'avère aussi être un élément moteur dans la vie du groupe lui qui a emballé les supporters en fin de saison dernière... et qui a bien voulu chanter à nouveau "Les Champs-Elysées" de Jo Dassin pour France Bleu Limousin.

Jan Uys : " Brive, c'est ma maison [...] j'aime parler, chanter, c'est important pour moi dans la vie " Copier

La 6e journée

Le classement