Top 14 - Contre Lyon, Brive lance un bloc qui fixera ses ambitions pour le reste de la saison

Le CAB accueille le LOU, ce vendredi à 17h, pour la 14e journée du Top 14. Cette rencontre lance un bloc de trois matchs face à des équipes à portée qui déterminera à quoi peut prétendre Brive cette saison.

Après deux probantes victoires en coupe d'Europe contre les Russes d'Enisei, qui leur ouvrent en grand la porte des 1/4 de finale, les rugbymen brivistes retrouvent les joutes du championnat, cet vendredi en fin d'après-midi. Le CAB reçoit Lyon à 17h au Stadium pour la 14e journée du Top 14, qui est aussi le premier match de la phase retour. Mais plus que ce seul match, les Brivistes visent un bloc de trois rencontres qui décidera de la suite de leur saison.

"Ne pas prendre Lyon comme un promu"

- Teddy Iribaren, demi de mêlée du CAB

Lyon, Paris, Grenoble. Voilà le menu des fêtes pour le CAB, 10e, qui aborde ces rendez-vous avec de la confiance née des deux succès bonifiés et des dix essais marqués contre les Russes en Challenge Cup. Précieux pour la tête au moment de recevoir Lyon, 3 points derrière, d'aller à Paris, 2 points devant, et d'accueillir Grenoble, déjà quasiment relégué. "Si jamais on arrive à battre les trois", lance Saïd Hirèche, "enfin, déjà les deux à domicile, et peut-être faire un coup à Paris, on ne se jamais", reprend le 3e ligne, "on basculera dans le haut du tableau en Top 14. Donc ce bloc est vraiment très important pour nous, et ce serait bien de bien commencer la série." Alors, attention à ne pas se jeter dans la gueule du LOU. "Il ne faut pas qu'on les prenne comme des promus", prévient Teddy Iribaren, car si Lyon a bien rejoint la meute du Top 14 en début de saison, il n'a plus rien du louveteau prévient le demi de mêlée dans l'interview vidéo.

D'autant que les Lyonnais, qui n'ont pas d'ambition en coupe d'Europe, ont fait souffler leurs joueurs cadres ces deux dernières semaines et veulent reprendre les points perdus à domicile après une défaite contre Castres début décembre. "Je pense qu'ils se sont vraiment préparés pour essayer de gâcher les fêtes de fin d'année ici", croit Saïd Hirèche. Alors qu'au contraire, les Brivistes veulent la peau du LOU pour que les lutins puissent sereinement déposer la victoire au pied du sapin des supporters corréziens.

Brive - Lyon sera à vivre ce vendredi à 17h sur France Bleu Limousin avec Nicolas Blanzat et Valentin Courrent.