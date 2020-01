Top 14 - Contre Pau, le CA Brive lance une période de vérité pour le maintien

Des matchs capitaux dans la course au maintien s'annoncent à Brive lors de la phase retour pour Thomas Laranjeira, Julien Blanc et Saïd Hireche

Brive-la-Gaillarde, France

Ce n'est pas la dernière ligne droite, car la phase retour du Top 14 démarre tout juste à l'occasion de cette 14e journée du championnat, mais le money time démarre indéniablement ce samedi pour Brive dans la course au maintien.

Brive et Pau, concurrents directs

Après deux derniers matchs européens et une élimination en phase de poule en dépit de sa 2e place, le CAB accueille Pau à 18h au Stadium. Les Brivistes, 9e avec 25 points, compte deux points d'avance sur les Palois, 10e avec 23 points. Les Corréziens, en cas de succès, ont l'opportunité de distancer un peu plus les Béarnais au classement... et de prendre leur revanche après le revers 33-14 subi en ouverture du championnat, alors que les Brivistes, de retour dans l'élite, n'avaient pas encore pris la mesure des choses.

Le CAB va recevoir quatre des cinq équipes derrière au classement

Pour le CAB, c'est plus globalement le début d'une période de vérité en vue du maintien dans l'élite. Car, outre Pau, Agen, Castres et Bayonne viendront en Corrèze, dans cet ordre, d'ici la fin de la saison. Quatre des cinq équipes qui se trouvent actuellement derrière au classement. Un avantage indéniable quand on sait combien jouer à domicile prime bien souvent en Top 14 à condition d'en tirer profit.

" Des matchs qui vont compter double "

Dans les rangs brivistes, alors que Pau et Agen viendront en moins d'un mois, on a bien conscience que ces rencontres peuvent permettre de faire la bascule. " Ce sont des matchs qui vont compter double " avance Saïd Hireche, qui vient de prolonger son contrat au CAB jusqu'en 2021. " Ce seront des matchs à forts enjeux, à forte pression aussi " n'élude pas le capitaine briviste, " mais c'est cette pression qu'il faut éviter de trop se mettre, car elle peut nous faire déjouer et faire le jeu de l'adversaire ".

" Manquer ni de confiance, ni d'ambition et surtout pas d'agressivité "

Au contraire, il faut aborder ces rendez-vous non pas la peur au ventre, mais avec une faim de loup selon Jeremy Davidson. " Ca fait plaisir à tout le monde qu'il y ait de gros enjeux " commente le manager briviste, " il ne faut manquer ni de confiance, ni d'ambition et surtout ne pas manquer d'agressivité ". Ce seront des clés, à n'en pas douter, pour repousser ces adversaires qui viendront en Corrèze avec les dents longues... à commencer par Pau. " Il nous faudra une grosse entame, calmer les Palois et remettre les pendules à l'heure " après la déconvenue contre le Racing 92 fin décembre continue Jérémy Davidson en interview vidéo.

10.000 écharpes offertes aux fans

S'il fallait rajouter au contexte, certains éléments Palois seront très motivés. Le demi de mêlée Samuel Marques, parfois pris à partie à Brive par des supporters pendant deux saisons en Corrèze, est désormais retourné dans le Béarn.

L'ex manager briviste Nicolas Godignon, dont s'est séparé le club il y a près de deux ans sur fond de mauvais résultats, revient lui pour la première fois dans un Stadium qui sera véritablement Blanc et Noir. Pour fêter le titre honorifique de meilleur public de France, le CA Brive va distribuer 10.000 écharpes à ses fans. L'ouverture des portes est prévue à 16h30... et il n'y en aura sûrement pas pour tout le monde !

