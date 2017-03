Top 14 - Contre Toulouse, Brive "doit avoir la même peur" que face à Toulon pour l'emporter

Une semaine après avoir étouffé Toulon, le CA Brive veut remettre ça contre Toulouse, ce samedi soir, pour la 20e journée du Top 14. Pour sortir gagnants, les Corréziens devront reproduire une performance majuscule qu'ils n'ont pas encore su réitérer deux fois de suite cette saison.

Brive veut confirmer ! Après leur probante victoire contre Toulon (15-5) le week-end dernier, les rugbymen brivistes disputent ce samedi soir leur deuxième match d'une série de sept rencontres contre des cadors du championnat. Cette fois, c'est Toulouse qui se présente au Stadium à 19h pour la 20e journée du Top 14. Face à des Toulousains qui n'ont définitivement plus le lustre d'antan, Brive pourra même dépasser le Stade au classement en cas de victoire.

Performer sur deux gros matchs consécutifs

Les Corréziens ont bien noté cette possibilité même si cet objectif n'est pas le premier. "Si on finit devant Toulouse, ça sera vraiment magnifique. Mais bon, il reste quand même sept matchs" , tempère Guillaume Ribes. Le talonneur et ses coéquipiers veulent surtout négocier avec succès ce deuxième match de la série de sept. Pour eux, ça serait une façon de se prouver deux choses : qu'ils ont les épaules pour enchaîner les rencontres de haute volée, d'abord, et qu'ils sont capables d'être constants sur deux matchs d'affilée, ensuite. Car c'est incontestablement ce qui fait défaut au CAB cette saison : un match réussi à domicile a souvent laisser place à un match raté à l'extérieur. "On est capable de le faire puisqu'on a gardé beaucoup de rotation et de concurrence à tous les postes", poursuit le futur retraité des terrains, "beaucoup de fraîcheur aussi, notamment grâce aux blessés qui sont revenus. On est bien physiquement, on est bien mentalement, donc on peut le faire", veut croire Guillaume Ribes. Le match aller en atteste : victorieux de Pau juste avant, Brive s'était effondré 30 à 12 dans la ville rose malgré une bonne entame.

"Avoir la même peur, qui mobilise et qui transcende, que contre Toulon"

Cette fois, le plus grand sérieux est requis d'autant que Toulouse veut récupérer les points perdus le week-end dernier. Dominé sur son terrain par La Rochelle, le Stade accuse quatre points de retard sur la 6e place qualificative aux phases finales. Le menace est réelle de ne pas les jouer pour la première fois depuis 42 ans. Brive, certes privés de cinq internationaux (Le Devedec et Sanconnie titulaires pour Italie-France, Bekoshvili, Lobzhanidze et Tsutskiridze mobilisés pour Géorgie-Russie), ne se gênera pas pour compliquer la tâche des Toulousains. "On a fait une excellente semaine de travail" raconte Didier Casadéï, "les joueurs ont la tête à ce qu'ils font. Il faut qu'on ait exactement la même peur, qui mobilise et qui transcende, que contre Toulon. On est une équipe qui a besoin de vraiment craindre ses adversaires pour donner le meilleur", poursuit l'entraîneur des avants au CAB. "On a aussi envie de se racheter du match aller. Je pense que l'équipe va montrer un beau visage et leur donner du fil à retordre." Toulouse, de son côté, doit composer sans une dizaine de joueurs majeurs, sélectionnés (Baille, Fickou, Huget, Maestri, Tolofua ; Ghiraldini ; Gray) ou blessés (Lamboley, Maka, Guitoune).

Brive - Toulouse sera évidemment à suivre sur France Bleu Limousin, ce samedi soir, avec Nicolas Blanzat et Bruno Marty.