TOP 14 : Corato et Tuimaba prolongés à la Section Paloise jusqu'en 2024

Les deux joueurs de la Section Paloise Nicolas Corato et Aminiasi Tuimaba signent pour rester Béarnais jusqu'en 2024 annonce le club ce mardi 12 octobre dans un communiqué, se réjouissant de garder deux joueurs chevronnés, dont un médaillé d'or aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo.

Deux joueurs majeurs de l'effectif de la Section Paloise sont prolongés pour deux saisons supplémentaires. Le club annonce dans un communiqué ce mardi 12 octobre conserver dans ses rangs jusqu'en 2024 le pilier droit Nicolas Corato et le trois quart Aminiasi Tuimaba. Les deux signent pour rester en Vert et Blanc pendant deux ans.

Nicolas Corato, pilier droit de 24 ans, a déjà disputé 40 matchs en Top 14, et joue en Vert et Blanc depuis 2017. Aminiasi Tuimaba, surnommé "Mini", est l'un des gros atouts de la ligne de trois quarts paloise depuis 2020, puisqu'il est champion olympique depuis cet été. Il a décroché une médaille d'or à Tokyo avec l'équipe à 7 des Fidji. A noter aussi qu'à la fin de la saison dernière, il était surnommé le "serial marqueur" de la Section grâce à ses performances avec le club.

Le club se réjouit de voir que les deux joueurs restent Béarnais jusqu'en 2024. "Nous poursuivons la solidification de notre effectif en misant sur la stabilité" explique le manager Sébastien Piqueronies. "Nicolas et Aminiasi ont montré toute la confiance qu'on pouvait placer en eux par leurs performances et leur force de travail. Ils ont la farouche volonté de grandir avec et pour le club".

Les deux joueurs se disent "très heureux" de prolonger. Nicolas Corato explique qu'il a à cœur d'accompagner la progression de la Section, et Aminiasi Tuimaba espère devenir avec le club l'un des meilleurs finisseurs de l'équipe.