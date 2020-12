Top 14 - Coronavirus : L'Aviron Bayonnais ne reprendra pas l'entraînement avant le 4 janvier

Avec sept cas de coronavirus dans ses rangs, l'Aviron Bayonnais se plie aux consignes de l'Agence régionale de santé et ferme le club pour une semaine. Tous les joueurs, le staff, les salariés sont considérés comme cas contacts. Conséquence, les joueurs ne pourront pas s'entraîner, même pas en groupes de 2 ou 3 - hypothèse envisagée par la Ligue Nationale de Rugby - avant le lundi 4 janvier prochain. Les sept joueurs touchés par le virus, tous asymptomatiques, sont placés à l'isolement chez eux. Dans ces conditions, le match à domicile contre Pau le samedi 2 janvier devrait être repoussé par la LNR, à l'image de la rencontre à Castres comptant pour la 12ème journée du Top 14, prévue ce dimanche 27 décembre. Bayonne aura donc deux matches à caser dans un calendrier déjà surchargé.

On saura ce lundi 28 décembre si l'Aviron Bayonnais est touché par la variante du coronavirus découverte récemment en Angleterre, qui s'avère être très contagieuse. Des analyses sont encore en cours à l'heure où nous écrivons ces lignes. Samedi dernier (19 décembre), Bayonne a joué contre les Anglais de Leicester en Challenge Cup. Quelques jours après la rencontre, les Tigers annonçaient plusieurs contaminations au coronavirus dans leurs rangs.

Nous allons repasser des tests jeudi et samedi - Le président Philippe Tayeb

Il y a de la déception et de la frustration dans les rangs Bayonnais, un peu d'inquiétude aussi, confie Philippe Tayeb, le président du club : "L'équipe s'était préparée au mieux pour jouer deux matches cruciaux face à deux adversaires directs pour le maintien. Comme l'ARS vient de nous annoncer qu'on ne pourra pas s’entraîner pendant 7 jours au minimum, les joueurs sont au repos forcé ou en arrêt de travail selon les cas. Nous allons repasser des tests jeudi et samedi pour une reprise de l'entraînement le 4 janvier. Cela fera 10 jours sans entraînement pour les joueurs, c'est embêtant à cette période de l'année. Et puis on va reprendre le 4 avec dès le 8 au soir un déplacement à Toulon. Heureusement, dans notre malheur, nous avons insisté pour faire un test avant d'aller à Castres, en accord avec la LNR, cela nous a permis d'éviter une contamination encore plus importante".