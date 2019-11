[VIDEO] Top 14 : Coup d'arrêt pour Bayonne qui se noie dans la défense paloise (3-9)

Pau s'est imposé à Bayonne (3-9) ce samedi 9 novembre, lors de la 9e journée de Top 14, sous une pluie battante et dans les bourrasques de vent qui ont sonné le glas du jeu. Ce deuxième revers à domicile marque un premier grand coup d'arrêt pour des Bayonnais trop stériles.

Bayonne, France

"C'est énorme !" La joie du capitaine palois Quentin Lespiaucq est à la mesure du bon coup joué par les Béarnais chez les rivaux basques de l'Aviron (3-9) ce samedi 9 novembre lors de la 9e journée de Top 14. Elle résume également le soulagement des Béarnais, qui ont résisté aux conditions exécrables et aux assauts bayonnais en toute fin de rencontre.

"On a trop donné" à l'adversaire

Dans un match fermé, où le jeu a tout de suite sombré sous les violentes averses de pluie, sur un terrain déjà bien détrempé, et dans les rafales de vent, la solidarité défensive des Palois et leur pragmatisme ont eu raison de l'occupation et la possession stériles de Bayonne.

Les ciels et blancs, qui n'ont pas sur concrétiser leur domination vent dans le dos en première mi-temps, et se sont perdus en seconde période, sont pourtant passés à deux doigts de la victoire, ou plutôt "deux mètres", comme le fait remarquer l'arrière Brandon Fajardo. La distance manquante pour franchir la ligne d'essai dans les arrêts de jeu au bout de près de 4 minutes de pilonnage de la défense adverse par les avants-bayonnais.

On a essayé de faire le maximum, ça ne se joue à rien (...) c'est un coup d'arrêt - Brandon Fajardo

Cette défaite à domicile, la deuxième de la saison, malgré le soutien d'une grande partie des 16.630 spectateurs courageux qui ont bravé les intempéries, est un véritable coup d'arrêt pour l'Aviron après un début de championnat surprenant. D'autant plus ennuyeux que le Top 14 fait une nouvelle pause, coupes européennes obligent, et que les Bayonnais joueront leur prochain match de championnat à Toulouse, le 1er décembre...

Les ciels et blancs rentrent donc dans le rang. Leur manque de puissance, leur indiscipline, leurs maladresses et leur manque de précision sur les coups de pieds de pression pourraient leur valoir d'autres souffrances ces prochains mois sous la pluie.

Les Palois, solides, sortent au contraire revigorés de cette rencontre. Ils remontent à hauteur des Bayonnais au classement.