Top 14 : coup de force ou coup de chaud pour la Section Paloise à Castres

Il n'y a plus beaucoup d'inconnues dans l'équation qui mènera la Section Paloise au maintien en Top 14 cette saison. Gagner à domicile et ramener quelque chose de chaque déplacement. Quelque chose, comprenez a minima un point, et plus si affinités. Cela commence ce samedi par un déplacement toujours délicat à Pierre-Fabre, où le Castres Olympique en net regain de forme regarde désormais vers le top 6.

Sans Philip et Calles

La Section Paloise sera privée pour ce déplacement de son pilier argentin Ignacio Calles, ainsi que du 2e ligne australien Matt Philip, signe que malgré la coupure de trois semaines, les semaines ont été intenses à l'entraînement côté béarnais. Le trio d'entraîneurs palois a fait le choix de lancer Lucas Rey d'entrée au poste de talonneur, d'aligner une charnière Daubagna - Hastoy et une paire de centres composée de Jale Vatubua et Tumua Manu. En face le Castres Olympique aligne sur sa feuille de match, en tant que remplaçant, l'ex de la maison béarnaise, Lucas Pointud.

"Déjà qu'aller jouer à Castres c'est toujours difficile, leur forme du moment fait que ce sera un énorme test", récite Geoffrey Lanne-Petit. Dans le même temps l'Aviron Bayonnais recevra le Racing 92, un résultat que les Béarnais surveilleront d'un oeil une fois leur match terminé, en prévision des retrouvailles ô combien décisives avec le voisin Basque, le mois prochain.

Les équipes

Castres Olympique : 15. Dumora ; 14. Palis, 13. Combezou, 12. Botitu, 11. Nakosi ; 10. Irdapilleta, 9. Kockott (cap) ; 7. Ardron, 8. Vaipulu, 6. Delaporte ; 5. Staniforth, 4. Jacquet ; 3. Hounkpatin, 2. Barlot, 1. Tichit.

Remplaçants : 16. Ngauamo, 17. Pointud, 18. Vanverberghe, 19. Kornath, 20. Babillot, 21. Arata, 22. Cocagi, 23. Kotze.

Section Paloise : 15. Mogg ; 14. Barrett, 13. Manu, 12. Vatubua, 11. Tuimaba ; 10. Hastoy, 9. Daubagna ; 7. Ugena, 8. L. Whitelock, 6. Habel-Kuffner ; 5. Ramsay, 4. Pesenti ; 3. Adriaanse, 2. L. Rey (cap), 1. Fisi'ihoi.

Remplaçants : 16. Lespiaucq, 17. Odishvili, 18. Metz, 19. Tagitagivalu, 20. C. Le Bail, 21. Dumoulin, 22. Votu, 23. Corato.

Castres Olympique / Section Paloise, coup d'envoi à 17h30 et avant-match dès 17 heures ce samedi avec France Bleu Béarn Bigorre... Sans oublier Élan Béarnais / Nanterre à vivre dans la foulée !