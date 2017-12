Top 14 - Course au maintien : Brive prêt pour le match de la peur contre Oyonnax

Brive - Oyonnax. A priori, ça ne fait pas rêver les foules. Et pourtant, c'est un match importantissime dans la course au maintien en Top 14 qui se jouera à 18h ce samedi sur la pelouse du Stadium.

C'est une rencontre qui vaut très cher dans la course au maintien en Top 14. Et le CA Brive la disputera à partir de 18 heures, ce samedi, au Stadium contre Oyonnax. Les Corréziens, avant-derniers du classement avec 11 points, accueillent les Oyonnaxiens, derniers avec 10 points, pour la 12e journée du championnat. Vous l'avez compris, l'opération maintien se compliquera encore un peu plus pour le perdant.

"Marquer les esprits... et les points"

Brive, qui a déjà battu Oyonnax 38-13 en petite coupe d'Europe fin octobre, espère bien enfoncer les visiteurs après son bon match nul obtenu à Bordeaux il y a une semaine (27-27). Mais les joueurs du Haut-Bugey, qui restaient sur neuf défaites consécutives, ont également redressé la barre contre Clermont le week-end passé au prix d'une incroyable remontée en deuxième période pour arracher le nul (32-32). Pour parvenir à ses fins, le CAB tentera de ne pas laisser de marge de manoeuvre à l'USO. "Il faudra marquer les esprits et les points", lance le pilier Damien Jourdain, qui affiche en tout cas une grande détermination avant ce match crucial.

Pour ce rendez-vous, Brive enregistre les retours de ses internationaux Français, Géorgiens et Fidjiens. Le match sera à suivre ce samedi à partir de 18 heures sur France Bleu Limousin.