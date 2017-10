Top 14 - Course au maintien : "comme une finale" pour Brive contre Castres

Le CA Brive n'a plus vraiment le choix : après six défaites en six matchs de championnat, le CAB doit remporter sa première victoire, ce samedi soir contre Castres, pour ne pas être trop distancé dans la course au maintien.

"Il faut l'aborder comme une finale." Saïd Hirèche n'en a pas fait mystère, ce vendredi, lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant match. Le capitaine du CA Brive et ses coéquipiers mesurent bien l'enjeu du match contre Castres, ce samedi à 18h45, pour la 7e journée du Top 14. Défaits lors des six premières journées et en conséquence derniers du championnat avec un seul point au compteur, les Corréziens n'ont pas le droit à l'erreur face aux Tarnais s'ils veulent rester en vie dans la course au maintien dans l'élite.

Gagner, qu'importe la manière

Tous les matchs qu'ils vont désormais jouer à domicile s'apparentent à des finales, ces rencontres qu'il faut gagner à tout prix. Qu'importe la manière. "Mais sans se mettre autant de pression qu'une finale parce que, parfois, la pression te bloque, t'empêche de jouer et de mettre en place ton jeu de façon relâchée" précise le troisième ligne. C'est en se montrant intraitables à la maison que les Brivistes auront une chance de se dépêtrer de cette situation angoissante parce que le temps presse, comptablement. Les Corréziens accusent cinq longueurs de retard sur Oyonnax et Agen, les deux autres équipes dans le dur en bas de tableau. C'est donc un CAB affamé qui se présentera sur la pelouse, ce samedi. "Si on n'est pas motivés pour jouer un peu notre survie, tu n'as rien à faire sur le terrain" poursuit Saïd Hirèche pour décrire la motivation qui anime les Brivistes avant ce rendez-vous crucial.

Brive à un tournant de sa saison

Les trois défaites en trois matchs déjà concédées au Stadium, cette saison, ne plaident pas en faveur de Brivistes bien conscients d'avoir donné l'image que les visiteurs peuvent gagner ici. Les Castrais, victorieux de Clermont il y a une semaine, ne sont pas dupes. Mais toute autre issue qu'un succès contre les Tarnais compliquerait très fortement l'opération maintien. Tout le monde le sait : ce samedi soir, le CA Brive est à un tournant de sa saison. Rendez-vous à partir de 18h40 sur France Bleu Limousin, ce samedi, pour vivre ce match en intégralité.