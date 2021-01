Top 14 - Covid-19 : le match La Rochelle / Bayonne de plus en plus menacé

L'Aviron Bayonnais n'a pas le temps de reprendre le chemin du Top 14 qu'il pourrait déjà devoir observer un nouveau repos forcé. Victimes de l'épidémie de Covid-19, et en particulier de son variant britannique, les ciels et blancs viennent de subir un arrêt total imprévu : un mois sans jouer, 3 matchs successivement reportés et deux semaines sans entrainement collectif. Mais alors qu'ils doivent reprendre la compétition ce samedi face à Pau, ils pourraient à nouveau être privés de rencontre le week-end suivant.

Bayonne doit en effet jouer à La Rochelle le vendredi 22 janvier (20h45), en ouverture de la 19e journée de Top 14, avancée à cette date cette semaine par la Ligue Nationale de Rugby (LNR). Mais les Rochelais sont à leur tour victimes de l'épidémie de coronavirus. Touchés dès la semaine passée, ils ont du reporter leur rencontre face au Racing 92. La situation a encore empiré cette semaine. Mardi, le club maritime annonçait 15 nouveaux cas (5 dans le groupe professionnel et 10 espoirs). Ce vendredi 15 janvier, ce sont 8 cas positifs qui se sont rajoutés, dont deux parmi le groupe professionnel, à l'issue des tests PCR pratiqués la veille.

Communiqué publié sur le site du Stade Rochelais ce vendredi 15 janvier © Radio France - Thibault Vincent

L'entrainement qui aurait du reprendre ce vendredi est repoussé, en accord avec la Commission d’expertise de la LNR, au plus tôt à dimanche. Un délai très court pour préparer la réception des Bayonnais. Pour l'heure, la Ligue n'a pas encore réagie. Mais la rencontre de vendredi soir semble fortement compromise. Elle pourrait être au minimum décalée plus tard dans le week-end. Mais si de nouveaux cas apparaissent, lors des prochains tests, on se dirige vers un report plus tard dans le temps et un nouveau week-end blanc pour Bayonne qui accumule les matchs en retard.