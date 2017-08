Top 14 - D'entrée, Brive prend un pain maritime contre La Rochelle

Le CA Brive s'est incliné sur son terrain contre le Stade Rochelais (10-19), ce samedi soir, pour la première journée du Top 14. Une mauvaise façon de lancer la saison 2017-2018.

Brive a raté son entrée en matière. En s'inclinant au Stadium contre La Rochelle 19 à 10, ce samedi soir pour la première journée de la saison 2017-2018, les Corréziens ont bien mal démarré ce nouvel exercice puisqu'ils n'ont même pas réussi à décrocher le point de bonus défensif malgré une fin de match passée devant la ligne rochelaise. Imprécis dans certains mouvements, parfois brouillon et même nerveux (cartons jaunes contre Da Ros et Lapeyre pour des mauvais gestes), le CAB a rendu les armes face à un Stade Rochelais qui, à défaut d'être bien meilleur, a su se montrer réaliste en plusieurs occasions pour faire la différence.

"C'est toujours difficile de perdre le premier match, qui plus est à la maison", réagit à chaud Saïd Hircèhe. "On a fait des erreurs, on doit encore grandir" poursuit le capitaine briviste qui ne veut pas céder à la panique. "Il n'y a rien de très grave, c'est le premier match de la saison et il en reste encore beaucoup derrière" dit il en interview vidéo.

Une première rencontre dont est sorti blessé Alfie Mafi. L'ailier australien, qui disputait son premier match officiel depuis près d'un an et trois mois suite à une blessure à l'épaule en juin 2016, souffre d'une blessure musculaire à la cuisse droite. La durée de son indisponibilité n'est pas encore connue.