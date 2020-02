Top 14 - Dal Maso (Brive) : "Un match crucial mais pas un tournant" avec la venue d'Agen

La réception d'Agen peut-elle constituer un tournant dans la saison du CA Brive ? " Non, ce n'est pas un tournant de la saison ". La réponse de Marc Dal Maso, entraîneur des avants, fuse à l'heure d'évoquer cette rencontre entre équipes de la deuxième moitié de tableau. Elles sont six à lutter pour le maintien et le CAB, actuel 9e, et le mieux parti alors que le SUA est lanterne rouge avec sept points de retard sur les Corréziens.

Ce n'est pas parce qu'on va gagner que ce sera fini

" L'objectif de l'année est de se maintenir " poursuit l'entraîneur des avants, qui concède que " le _match est crucial. Mais ce n'est pas parce qu'on va gagner que ce sera fini_. Rien n'est fait. Cela dépendra des résultats des autres équipes dans les autres confrontations, sachant que toutes les équipes du bas se rencontrent ce week-end " en référence aux oppositions Bayonne - Stade-Français et Castres - Pau. " C'est une journée très intéressante... à condition de gagner " conclut-il !

Le plus important est de gagner et rien d'autre

Saïd Hireche, capitaine du CA Brive, et qui sera titulaire au sein d'une 3e ligne décimée par les blessures commente lui aussi cette échéance dans l'interview vidéo ci-dessous.

La 16e journée

Le classement