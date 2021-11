Top 14 ─ Damien Traille : "Pour Biarritz et Pau c'est l'occasion de marquer les esprits en cette fin de bloc"

À l'occasion du choc Pau - Biarritz pour la 10e journée de Top 14, France Bleu Pays Basque a invité ce lundi dans 100% Rugby, Damien Traille, l'ancien centre international, formé à Pau et ancien joueur de la Section Paloise et du BO.

Un nouveau déplacement pour terminer ce premier bloc de championnat. Le Biarritz Olympique se déplace à Pau ce samedi pour y affronter la Section Paloise à l'occasion de la 10e journée de Top 14. Une confrontation qui aura une saveur pour particulière pour Damien Traille. L'ancien centre international (42 ans, 86 sélections) a été formé à Nay en Béarn, puis a joué à Pau (1998-2004 ; 2014-2016) et au BOPB (2004-2014).

Pour la première fois, à Toulon ce week-end, le Biarritz Olympique a été pris à son propre jeu avec 18 pénalités concédées ?

Aujourd'hui, si on veut prétendre rivaliser sur des matches, dans ce championnat, il faut avoir une discipline beaucoup plus performante que celle qu'a eu le B.O. à Toulon, mais c'est la même chose pour toutes les équipes. On ne peut pas se permettre sur un match d'être autant pénalisé, alors, est-ce que ces fautes y sont toutes ou non, ça, c'est un autre débat. Mais je pense que cette agressivité, par moment, il faut la maîtriser pour éviter de donner des points trop faciles à l'adversaire, surtout dans ces conditions météo. Et encore, le BO jusqu'au bout a eu des chances de l'emporter. Malgré tout Biarritz prend un point, il faut s'en réjouir. Ce championnat va être serré et tout point à la fin comptera. Les équipes qui vont batailler avec Biarritz pour le maintien n'iront pas toutes chercher un point de bonus à Toulon, c'était peut-être le bon moment de prendre cette équipe varoise qui va retrouver des joueurs qui vont rentrer de blessure et avec l'arrivée de Franck Azéma, qui va apporter un plus indéniable, je pense, à ce groupe.

J'ai passé dix fantastiques saisons au BO.

Damien Traille dans un derby contre Bayonne le 29 novembre 2011 © AFP - GAIZKA IROZ

Au classement, le Biarritz Olympique se retrouve à nouveau lanterne rouge. Est-ce inquiétant après neuf journées ?

Inquiétant ? Non, il ne faut pas regarder maintenant, on savait très bien que le Biarritz Olympique allait jouer cette saison le maintien. Il va falloir faire face aux confrontations directes avec les équipes avec qui on va lutter pour ce maintien. Il est vrai que ce week-end, ce point pris à Toulon, la victoire de Perpignan face à La Rochelle nous fait passer derniers. Mais le championnat est encore très long, on en est qu'au premier tiers. Il y a encore pas mal de points à prendre. Je pense que les victoires à Biarritz contre le Racing notamment et Bordeaux peuvent faire pencher la balance en fin de saison.

Pau - Biarritz, cela vous évoque des souvenirs ?

Il va compter, évidemment. Pour moi, il a une saveur particulière parce que ce sont les deux clubs que j'ai eus, pour lesquels j'ai joué, qui vont s'affronter. Ce sera compliqué. Mais comptablement, aujourd'hui, il est évident que pour finir ce bloc, les deux équipes vont vouloir mettre un point d'honneur à bien finir, pour aussi marquer les esprits. La pression sera sur cette équipe paloise au moment de recevoir Biarritz, qui viendra peut-être rassurée de son point de bonus ramené de Toulon. Quant à moi, je ne peux pas choisir. Impossible. J'ai vécu tellement de choses dans ces deux clubs. Sans la Section, je n'aurais peut-être jamais eu l'opportunité de connaître le haut-niveau. J'ai rejoint le Biarritz Olympique où j'ai passé dix fantastiques saisons avec des titres avec des amitiés créées, que ce soit sportivement ou extra sportif. Je suis revenu en Pro D2 et j'ai contribué à la remontée du club, donc, ce sera dur de regarder ce match et dans tous les cas, je serai triste pour l'un et heureux pour l'autre. Je souhaite surtout, que ces deux clubs restent dans l'élite parce que notre région mérite d'avoir des matches comme ça. Et j'espère que la fête sera belle.

Damien Traille le 26 mars 2016 au Hameau contre Oyonnax © AFP - GAIZKA IROZ

Tous les effectifs vont être mis à rude épreuve pour ce dernier match de bloc.

Ce week-end, pour Biarritz, y a-t-il un coup à faire, puisqu'en même temps Toulon se rend à Clermont, et Perpignan à Toulouse ?

Il faut regarder toutes les confrontations qu'il va y avoir aussi. La Section a fait un match passable le week-end dernier, mais l'a emporté contre le Stade Français. Le fait que Biarritz aligne son équipe type à Toulon pour peut-être garder cette dynamique et garder les joueurs sous pression pour aller affronter la Pau le week-end d'après, sachant qu'après il y a une coupure. Tous les effectifs vont être mis à rude épreuve pour ce dernier match de bloc, sachant que la Section comme Biarritz sera aussi amputée de certains internationaux qui partiront pour cette tournée.