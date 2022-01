Top 14 : de la continuité à la Section Paloise pour aller défier Lyon

Alors que le Top 14 entame à peine sa phase retour, la désagréable impression d'être revenu un an en arrière est dans tous les esprits. Semaine après semaine, les reports se multiplient dans un calendrier surchargé où les dates de repli se comptent sur les doigts d'une main. Alors, vaille que vaille, il faut jouer. Après avoir repris les entraînements juste avant son match face à Brive, la Section (8e) prend la route de Lyon (6e) où elle va trouver un adversaire à son tour touché : au moins six joueurs et des membres du staff d'après les informations du Progrès. Côté palois, le groupe sera sensiblement le même que celui qui a battu les Corréziens, avec le retour tout de même du 2e ligne Steven Cummins et de Siate Tokolahi.

Les équipes

LOU : 15. Arnold ; 14. Tuisova, 13. Regard, 12. Ngatai, 11. Niniashvili ; 10. Sopoaga, 9. Pélissié ; 7. Fainga'a, 8. Taufua (cap), 6. Lambey ; 5. R. Taofifenua, 4. Geraci ; 3. Bamba, 2. Marchand, 1. J. Rey.

Remplaçants : 16. Ivaldi, 17. S. Taofifenua, 18. Mayanavanua, 19. Guillard, 20. Rimet, 21. Berdeu, 22. Mignot, 23. Kaabeche.

Section Paloise : 15. Colombet ; 14. Barrett, 13. Manu, 12. Decron, 11. Tuimaba ; 10. Hastoy, 9. Levron ; 7. L. Whitelock (cap), 8. Joseph, 6. Habel-Kuffner ; 5. Puech, 4. Ramsay ; 3. Corato, 2. Delhommel, 1. Calles.

Remplaçants : 16. L. Rey, 17. Fisi'ihoi, 18. Cummins, 19. Delannoy, 20. Hewat, 21. C. Le Bail, 22. Dumoulin, 23. Tokolahi.

LOU / Section Paloise, coup d'envoi à 17 heures ce samedi, match à vivre en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre !