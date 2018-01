Brive-la-Gaillarde, France

Brive peut nourrir quelques regrets, ce samedi soir, après sa défaite 33-24 sur la pelouse de La Rochelle pour la 16e journée du Top 14. En échouant à neuf points des Maritimes, les Brivistes ratent le bonus défensif et rentrent bredouilles en Corrèze.

Auteur de trente bonnes minutes en première période (10-10) , le CAB a flanché sur la fin du premier acte (deux essais concédés et carton jaune à Tadjer) pour être mené 23-10 à la pause. En ayant raté plusieurs occasions suite à des en-avants et en étant globalement trop indiscipliné (seize pénalités au total sur la rencontre). Jamais réellement inquiété, La Rochelle a pourtant vu Brive rester accrocheur toute la deuxième période avec notamment deux essais de Lapeyre. Si près, mais si loin à la fois, le CAB rend les armes à La Rochelle et voit sa série de quatre victoires consécutives prendre fin.

"Il y avait peut-être la possibilité de faire mieux"

"Il y a de la frustration parce qu'on se dit qu'on a fait des bonnes choses, mais trop d'imperfections et d'indiscipline pour pouvoir gagner chez une grosse équipe comme La Rochelle" réagit Etienne Herjean. "On est en phase de progression", poursuit le troisième ligne, "on voulait faire mieux, il y avait peut-être la possibilité de faire mieux. On arrivait à chaque fois à revenir au score mais ça n'a pas été suffisant quand même."

Au classement dans la course au maintien, Brive reste 12e et premier non relégable car, dans le même temps, Agen a lourdement chuté à Lyon (71-17) alors qu'Oyonnax a également perdu à Toulouse (37-15).