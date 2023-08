Top 14 : de la magie, des changements et un match à haut risque pour l'ASM face à l'USAP

L'entraîneur Christophe Urios voit cette rencontre comme un "match de tous les dangers" et ce n'est que la deuxième journée de Top 14. L'ASM reçoit l'USAP pour la première de la saison au stade Marcel-Michelin ce samedi 26 août.

Et pour cause les Clermontois ont vécu un match "catastrophique" sur la pelouse d'Oyonnax et l'USAP "claironne depuis une semaine qu'ils ont besoin de caractère et qu'ils vont se reprendre" note Christophe Urios. Et surtout dans la perspective d'un sprint de trois rencontres avant la pause coupe du monde, deux défaites contre Oyonnax et l'USAP ferait très mal à la tête avant de recevoir La Rochelle.

Un "fijian doctor"

Et pourtant l'entraîneur Jaune et Bleu constate que son équipe répond présent à l'entraînement. Mais en match tout s'effondre et Christophe Urios ne reconnaît plus ses petits. Il effectue trois changements pour la réception de l'USAP, avec la première de Benjamin Urdapilleta à l'ouverture, Thibaud Lanen remplace Paul Jedrasiak en deuxième ligne. Et Peceli Yato, de retour de blessure, est opérationnel pour débuter.

Un retour qu'il doit à son "fijian doctor", son oncle qu'il est allé voir pendant les vacances aux Fiji. Une semaine passée à faire des "massages fidjiens" et depuis plus besoin de straps. "C'est un peu magique, si on y croit", concède Peceli Yato. Un remède déjà utilisé avec succès par Waisake Naholo, originaire du même village que le Clermontois, pour être opérationnel lors de la coupe du monde 2015 avec la Nouvelle-Zélande.

"Si ça marche on va faire un avion privé la semaine prochaine", s'amuse Christophe Urios. Parce que si l'ASM ne s'impose pas contre l'USAP, il faudra un miracle du "fijian doctor" pour faire passer la gueule de bois.

La composition de l'ASM

1. Etienne Falgoux ; 2. Etienne Fourcade ; 3. Rabah Slimani ; 4. Thibaud Lanen ; 5. Rob Simmons ; 6. Lucas Dessaigne ; 7. Peceli Yato ; 8. Caleb Timu ; 9. Baptiste Jauneau ; 10. Benjamin Urdapilleta ; 11. Alivereti Raka ; 12. Pierre Fouyssac ; 13. Irae Simone ; 14. Joris Jurand ; 15. Alex Newsome

Les remplaçants

16. Jean-Maxence Jules Rosette ; 17. Daniel Bibi Biziwu ; 18. Paul Jedrasiak ; 19. Killian Tixeront ; 20. Sébastien Bézy ; 21. Anthony Belleau ; 22. Julien Hériteau ; 23. Cristian Ojovan

Le classement avant la deuxième journée

