Top 14 : début de saison musclé pour Castres, Toulouse commence à Lyon

Par Nolwenn Quioc, France Bleu Occitanie

Ça y est, les joueurs du Castres Olympique et du Stade Toulousain savent à quelle sauce ils vont être mangés ! La Ligue Nationale de Rugby a dévoilé ce jeudi midi le calendrier de la saison 2018-2019 du Top 14 et de la Pro D2. On fait le point sur nos deux équipes, Castres et Toulouse.