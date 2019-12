VIDÉO Top 14 - Aviron Bayonnais : "Beaucoup de choses qui s'apparentent à une victoire"

L'Aviron s'apprête à fêter Noël avec un arrière-goût amère dans la bouche. Celui du match nul (6-6) contre Brive, concurrent potentiel pour le maintien, malgré une nette domination en deuxième mi-temps et des progrès dans le contenu. L'Aviron n'a plus gagné depuis plus de 2 mois. La crise perdure.

Bayonne, France

L'Aviron Bayonnais a enchaîné, ce samedi 21 décembre, un 4e match consécutif sans victoire en Top 14, en concédant le match nul face à Brive (6-6), concurrent direct pour le maintien, lors de la 11e journée. Les ciels et blanc ressortent frustrés de cette rencontre qu'ils auraient pu et du gagner.

J'ai une frustration par rapport au fait qu'on a, je pense, outrageusement dominé la deuxième mi-temps (...) Malgré tout cette domination est polluée par deux-trois erreurs techniques - Yannick Bru, manageur

Des petits détails à des moments clés qui ont de grandes conséquences. D'autant que les Bayonnais ont aussi manqué de réussite au pied et, il faut le reconnaître, de ce brin de chance qui peut faire basculer des rencontres et qui a accompagné l'Aviron en début de saison.

Déçu pour le groupe par rapport à la physionomie du match (...) On finit avec un match nul alors qu'on aurait mérité la victoire - Peyo Muscarditz

Malgré tout, Bayonne peut retirer des motifs d'espoirs de cette rencontre. Certes les Bayonnais ne gagnent toujours pas, mais pour la première fois depuis plus de deux mois, ils ne s'inclinent pas non plus. Une nouvelle fois, dans l'adversité, le groupe ciel et blanc a fait preuve de solidarité, prouvant qu'il ne craque pas dans la tempête.

C'est dommage, ça met un petit coup au moral. Malgré tout on a pas perdu (...) il y a des choses positives à ressortir de ce match. C'est pas fini, on va relever la tête et s'accrocher - Guillaume Ducat

Yannick Bru acquiesce. Le manageur bayonnais est conscient de la progression de ses joueurs, en défense, dans l'engagement, la zone des rucks et la gestion au pied. Rien à voir avec les dernières sorties. Surtout, une nouvelle fois, il loue l'investissement de son groupe.

Ils ont défendu fièrement le maillot, ils ont donné une bonne image du club dans des conditions super difficiles. C'est le plus important - Yannick Bru

Reste à corriger ses fameux "détails" qui pêchent encore. Et notamment, le réalisme offensif dans les derniers mètres. Samedi encore une fois, Bayonne a eu des occasions de franchir la ligne d'en-but adverse, sans y parvenir. Lors des 4 dernières rencontres, les Bayonnais si productifs (19 essais en 7 matchs) avant que les conditions hivernales - la pluie notamment - ne s'installent, n'ont inscrit qu'un seul essai.