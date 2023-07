Top 14 : découvrez le calendrier de l'Aviron Bayonnais pour la saison 2023-2024, journée par journée

L' Aviron Bayonnais sait de quoi sera faite sa saison de Top 14. La Ligue Nationale de Rugby a rendu public les affiches de championnat. Les Ciel et blanc qui ont terminé à une surprenante huitième place la saison dernière, synonyme de qualification pour la Champions Cup , débuteront par la réception du Stade Toulousain, privé alors de ces internationaux qui prépareront la Coupe du monde, le samedi 19 août.

L’Aviron avait demandé à jouer son premier match à domicile puis les deux suivants à l’extérieur et la 4ème journée à domicile. Demande accordée. À noter, quatre déplacements sur les six premières journées (Toulon, Castres, Clermont et La Rochelle).

La confrontation contre la Section Paloise est prévue le 18 novembre. À Noël, l'Aviron ira à Perpignan à l'occasion de la dixième journée. Enfin, l'équipe de Grégory Patat , qui a repris l'entrainement le 28 juin dernier, terminera la saison par la réception de Castres.

Le calendrier de l'Aviron Bayonnais

Aviron Bayonnais

Le calendrier de Top 14 2023/2024

