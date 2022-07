Top 14 - Découvrez le calendrier de l'UBB pour la saison 2022-2023

Il vaudra mieux être prêt d'entrée. L'UBB attaquera la nouvelle saison le 3 septembre prochain face à l'une des plus grosses écuries du championnat, le Stade Toulousain. Une semaine plus tard, c'est sur la pelouse du nouveau champion de France que les Bordelais ont rendez-vous. Une équipe de Montpellier qui retrouvera à cette occasion son public à l'Altrad Stadium et qui sortira également d'un gros choc puisque les Héraultais auront débuté sur la pelouse de La Rochelle. Et comme si cela ne suffisait pas, l'UBB disputera son troisième match face au récent finaliste du Top 14, le Castres Olympique. Une entrée indigeste qui donnera une première idée du potentiel de l'Union pour cette nouvelle saison.

Si le début est corsé, la fin n'est pas mal non plus. Les six dernières journées verront les hommes de Christophe Urios affronter successivement La Rochelle, le Racing 92, Lyon, Toulouse, Pau et Toulon. Un dernier sprint qu'il faudra négocier correctement si l'Union veut disputer pour la troisième année consécutive les phases finales du championnat.

Le calendrier de l'UBB :

3 septembre : UBB-Toulouse

10 septembre : Montpellier-UBB

17 septembre : UBB-Castres

24 septembre : Bayonne-UBB

1er octobre : UBB-Stade Français

8 octobre : Lyon-UBB

15 octobre : UBB-Racing 92

22 octobre : Clermont-UBB

29 octobre : UBB-Toulon

5 novembre : Pau-UBB

26 novembre : Perpignan-UBB

3 décembre : UBB-Brive

24 décembre : La Rochelle-UBB

31 décembre : UBB-Montpellier

7 janvier : UBB-Bayonne

28 janvier : Castres-UBB

4 février : Stade Français-UBB

18 février : UBB-Clermont

25 février : UBB-Perpignan

4 mars : Brive-UBB

25 mars : UBB-La Rochelle

15 avril : Racing 92-UBB

22 avril : UBB-Lyon

6 mai : Toulouse-UBB

13 mai : UBB-Pau

27 mai : Toulon-UBB