Top 14 : découvrez le calendrier de la Section Paloise pour la saison 2021-2022

La Section Paloise peut déjà se projeter sur la saison, avec quasiment toutes les rencontres le samedi, quatre à 15h, une à 17h, puis une autre programmée à 21h. Enfin, l'affiche de la journée de Top 14 se jouera le dimanche à 21h. Lyon, pour la première au Hameau.

Parmi les dates à cocher, on retiendra le duel basco-béarnais, avec la réception de Biarritz le 6 novembre (J10), et un match retour face au BO le 2 avril (J22). Autre match de gala, la réception du champion, Toulouse le 19 février. Les matchs des fêtes de fin d'année se dérouleront le 26 décembre au Racing et le 1er janvier contre Brive. Enfin, pour finir la saison, et ça pourra compter, le dernier match est prévu le 4 juin contre Castres.

Les matchs seront planifiés le samedi et le dimanche, avec quasiment toutes les rencontres le samedi, quatre à 15h, une à 17h, puis une autre programmée à 21h. Enfin, l'affiche de la journée de Top 14 se jouera le dimanche à 21h. Tous les matches de la Section Paloise seront à vivre en intégralité sur France Bleu Béarn Bigorre.