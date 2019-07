Top 14 - Découvrez le calendrier du CA Brive pour la saison 2019 - 2020

Brive-la-Gaillarde, France

Il sait à quoi s'en tenir depuis ce jeudi midi ! De retour en Top 14, le CA Brive connaît désormais le programme de ses matchs pour cette saison 2019-2020. Il vient d'être dévoilé par la Ligue Nationale de Rugby.

Deux déplacements pour commencer

En raison des travaux de réfection de la pelouse du Stadium, et à sa demande, le CAB débutera par deux rencontres à l'extérieur. Premier match le week-end du 24-25 août à Pau, puis deuxième déplacement à Agen le week-end suivant.

Premier match sur le terrain hybride contre... Clermont pour le 100e derby !

Parmi les matchs attendus, il y a bien sûr les deux derbys du Massif-Central contre Clermont. Pour le 100e du nom, et pour sa première sortie sur sa nouvelle pelouse hybride à l'occasion de la 3e journée, Brive recevra l'ASM samedi 7 ou dimanche 8 septembre. Le match retour aura le 10 ou 11 avril 2020 à Marcel-Michelin pour la 20e journée.

Six réceptions pour la phase aller...

Sur les 13 matchs de la phase aller, le CAB se déplacera une fois de plus qu'il accueillera. Mais le menu à domicile s'annonce très dense puisque, après la venue de Clermont et un déplacement à Lyon, Brive recevra deux cadors coup sur coup. Toulon puis Toulouse se présenteront au Stadium pour les 5e (28-29 septembre) et 6e (5-6 octobre) journées. Motif d'espoir : au moment de leur visite en Corrèze, ces gros bras seront privés de la plupart de leurs internationaux, ils seront en effet mobilisés avec leurs sélections pour la coupe du Monde au Japon dont la phase de poule se terminera en même temps que la venue de Toulouse au Stadium. La phase aller du CAB, marquée par un déplacement contre le promu Bayonne juste avant Noël (11e journée, 21-22 décembre) se terminera par un voyage à Montpellier.

... sept matchs à domicile pour la phase retour

Dans la course au maintien, le début de la phase retour sera déterminant pour les hommes de Jeremy Davidson. En effet, le CAB recevra trois fois en quatre rencontres : réception de Pau, déplacement à Toulon, puis venues d'Agen et Lyon. Pour l'avant-dernière journée, Brive bataillera contre Bayonne avant d'aller à Toulouse pour la 26e et dernière journée de la saison régulière.

Le calendrier

Voici, en détail, le calendrier du CA Brive pour cette nouvelle saison.

Phase aller Top 14 saison 2019-2020 - LNR