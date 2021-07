Top 14 : découvrez le calendrier du Stade Rochelais pour la saison 2021-2022

Cette saison 2021-2022 du Top 14 démarrera sur les chapeaux de roue pour le Stade Rochelais. La Ligue nationale de rugby a dévoilé le calendrier ce jeudi et le premier adversaire au programme des Rochelais n'est autre que le Stade Toulousain. Le même Stade Toulousain affronté à deux reprises par les Maritimes la saison dernière, en finale de Champions Cup et en finale du Top 14. Deux rendez-vous qui s'étaient malheureusement soldés par une défaite des Jaune et Noir. Pour la reprise du championnat de Top 14, le Stade Rochelais recevra Toulouse le week-end des 4 et 5 septembre 2021.

